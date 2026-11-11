Tunga smällen: Opererad - igen

Johan Ivarsson. Foto: Bildbyrån.

Malmö Redhawks får tillbaka Fredrik Händemark från skada. På sin hemsida meddelar Redhawks också att den skadade forwarden Isac Born är uttagningsbar "inom kort".

Men man meddelar också två tyngre besked. Dels är Hugo Pettersson skadad, och han är inte tillbaka förrän efter årskiftet. Och dessutom är backen Johan Ivarsson alltjämt långt ifrån spel.

Johan Ivarsson tvingas till ny operation

Ivarsson klev av i bortamatchen mot Växjö den 21 februari och har sedan inte spelat över huvud taget. Han opererades under våren. Nu meddelar Malmö att backen tvingats till en ny operation. Vilken typ av skada eller operation det rör sig om har de inte gått ut med.

"Johan har genomgått en ny operation och befinner sig nu i ett inledande rehabiliteringsskede. Rehabiliteringen följs upp av medicinsk personal, som fortlöpande utvärderar läkningsförloppet. Det är i dagsläget inte möjligt att uppskatta när Johan kan återgå till träning och match. Ny information kommuniceras när läget har klarnat", skriver Malmö.

Ivarsson gör sin fjärde säsong i Malmötröjan men sitter nu på ett utgående kontrakt.