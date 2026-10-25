Öppnar för nyförvärv: "Måste hitta saker att förändra"

Johan Hult öppnar för nyförvärv till HV71.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

Ny tränare och i stora delar nytt lag, men samma gamla HV71. Klubben har det förtvivlat tungt att komma upp ur bottenträsket i SHL. Laget ligger nu sist i ligan efter en storförlust mot Frölunda under lördagen. Om det fortsätter så här kommer de att hamna i sitt fjärde raka negativa kvalspel.

Inte minst är det i defensiven som det inte har fungerat. Med 45 insläppta mål på tolv matcher är de sämst i ligan.

Det har nu börjat ropas på nyförvärv, inte minst på backsidan som är tunn just nu.

– Det finns absolut möjlighet till förändringar. Dels i laget som vi har där jag kan vara ett bollplank till spelare och coach och ett stöd för att hitta rätt, säger Johan Hult till JP-sporten och fortsätter:

– För det är givetvis så att vi måste hitta saker att förändra i gruppen och det nu.

HV71 jumbo i SHL

Det är inte allt för långt kvar innan det är dags för landslagsuppehåll i ligan. Där brukar det kunna ske en del förändringar i lagen. För HV71:s del kan det också vara av största vikt att få in fler kroppar.

Bland annat riskerar de att tappa både Malte Gustafsson och Karl Annborn i ett par veckor under junior-VM.

– Transferfönstret är öppet till den 15 februari. Nu äger vi inte alla möjligheter själva, det finns en marknad, en ekonomi och annat att ta hänsyn till, men det här är givetvis något som jag och vi tittar på.