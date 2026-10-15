Jack Berglund skickade bonuspoängen till Färjestad.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Färjestad har gått som tåget under säsongsinledningen i SHL med sex raka vinster och värmlänningarna har också tagit poäng i alla åtta matcher vilket gör att man är serieledare. Samtidigt har Luleå varit ojämna och kom närmast från två raka förluster.

Det var då hemmalaget i Karlstad som inledde bäst och skapade flera chanser men Joel Lassinantti höll Luleå kvar i matchen. Bortalaget växte sedan in i matchen mer och mer men 0-0 stod sig resten av perioden.

I andra perioden kunde hemmalaget dock ta ledningen. Christoffer Jansson gjorde fyra mål i fjol, och alla kom mot Luleå. Nu slog han till igen mot Luleå när han gav Färjestad ledningen med 1-0 i powerplay efter mindre än tre minuters spel i mittperioden. Ledningen höll dock inte för FBK utan Luleå studsade tillbaka. Succévärvningen Joona Koppanen slog till igen för norrbottningarna för att se till att ställningen var 1-1 efter två perioders spel.

Färjestad fick mål bortdömt i förlängningen

1-1 kom sedan att stå sig en längre tid. Färjestad var närmast att få ett avgörande men Lassinantti höll tätt återigen och därmed väntade förlängning. Där trodde Radim Zohorna att han hade avgjort i förlängningen men segermålet kom att bli bortdömt. Detta sedan domarna bedömt att Zohorna störde Joel Lassinantti i samband med att han lade in pucken.

"Den anfallande spelaren åker in i målområdet på egen hand och initierar kontakt med målvaktens klubba. På så sätt påverkas målvaktens förmåga att rädda pucken", skriver SHL:s situationsrum via sitt X-konto .

Jack Berglund blev straffhjälte för Färjestad

Därmed väntade straffläggning i Karlstad och där var det Jack Berglund som avgjorde matchen, med samma straffvariant som han gjorde i JVM-semifinalen mot Finland i januari.

– Många av svenska folket har sett den där förut. Jag har inte så mycket annat att ge. Det var tur att den gick hem, säger Berglund om sin straff till TV4 efter vinsten.

Även om det blev poängtapp för Färjestad lyckades de alltså ändå vinna för att förlänga segersviten. De har nu tagit 24 av maximalt 27 poäng efter nio omgångar i SHL och leder fortsatt tabellen.

Färjestad – Luleå 2–1 SO (0-0,1-1,0-0,0-0,1-0)

Färjestad: Christoffer Jansson, Jack Berglund (avgörande straff).

Luleå: Joona Koppanen.