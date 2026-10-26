Lånas ut av Djurgården: "Såg ett behov"

Hugo Blixt lånas ut av Djurgården.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

När Djurgården tog steget upp till SHL stod Hugo Blixt på Hovets is och firade. Därefter kom den första säsongen i högstaligan, efter resan via NCCA och Almtuna . Nu står det klart att backen återvänder till den hockeyallsvenska klubben.

Djurgårdens sportchef Marcus Due-Boje meddelar att Blixt lånas ut över tre HA-matcher.

– Det blir jättebra för Hugo att få mer speltid så att han får en möjlighet att komma tillbaka starkt och utmana om en plats in i lineupen igen, säger Due-Boje på lagets sajt under måndagen.

Matcherna det handlar om är Västerås (28 oktober), Mora (30 oktober) och AIK (31 oktober).

Spelar minst i hela Djurgården

Den nu 28-årige Blixt har fått minst istid av samtliga spelare i Djurgården denna säsongsinledning, och har endast fått hoppa in på isen vid fem av elva ombytta tillfällen. Därmed blir detta lösningen, i samarbete med backens tidigare klubb.

– Vi såg ett behov att hjälpa Hugo att få matchform igen och är tacksamma för att Almtuna använder en av sina lånemöjligheter här. De känner Hugo sedan tidigare och vet vad man får i honom, säger Due-Boje.

I fjol snittade Blixt 11:09 minuter per mach, nu är han nere på 2:56 när Nikolas Brouillard och Colby Sissons dragit ett tungt lass.