HV71:s styrkebesked – vände och vann mot serieledarna

HV71 och Brynäs bjöd på en underhållande match. Serieledarna hade ledningen med 3-1 men HV71 kom tillbaka och tog matchen till en förlängning. Väl där blev Henrik Borgström stor hjälte för HV71.

Näst jumbon HV71 mot serieledarna Brynäs. Då blev det en underhållande och jämn match. Simon Bertilsson var den som öppnade målskyttet i den första perioden med en bomb från blå. 33-åringen gjorde mål för tredje gången senaste fyra matcherna.

Det blev också periodens enda mål.

I den andra klev Brynäs ifrån ytterligare när Greg Scott jobbade in 2-0-pucken. André Peterson klev sedan fram för HV71 och pricksköt in hemmalagets första mål för kvällen. Glädjen blev däremot kortvarig när Johan Larsson sedan styrde in 3-1.

Men innan perioden var över kom 3-2-målet när Tanner Kero hittade nät.

Väl i den tredje perioden kom också 3-3. HV71 fick utdelning i sitt sylvassa powerplay. Henrik Borgström var målskytten och matchen var kvitterad.

När Anton Rödin sedan tog en utvisning i offensiv zon fick HV71 chansen i powerplay igen. Ligans bästa lag i spelformen kunde däremot inte hitta nätet igen. Båda lagen skapade sedan chanserna för att avgöra. Men något mer mål under ordinarie tid kom aldrig.

Istället gick matchen till en förlängning.

Väl där klev Henrik Borgström fram och sköt 4-3 till HV71. Det gör att man nu går upp på samma poäng som Linköping. Men HV71 ligger fortfarande bakom på målskillnad.