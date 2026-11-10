Här är SHL-höstens stora utropstecken

Rasmus Kågström listar SHL:s största utropstecken under hösten.

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En stark säsongsinledning kan betyda olika saker för olika spelare. För vissa handlar det om att leva upp till högt ställda förväntningar, för andra om att överträffa dem med råge. När undertecknad här tittar närmare på SHL :s största utropstecken är det därför inte nödvändigtvis ligans bästa spelare som hamnar i fokus, utan snarare de som överraskat mest.

Här är fem namn som av olika anledningar förtjänar att lyftas fram efter den första fjärdedelen av SHL-säsongen 2026/27.

Melker Thelin, m, Färjestad

I min mening råder det inga tvivel om att Melker Thelin har varit hela SHL:s största utropstecken. Inte har han bara varit det, utan han har även varit en av ligans absolut bästa målvakter och har välförtjänt fått göra sin debut i Tre Kronor under den gångna helgen – där han precis som vanligt gick segrande ur matchen.

Att vinna är något som Thelin sannerligen har gjort den här säsongen. Den 21-årige burväktaren har spelat sju matcher för Färjestad den här säsongen, där han har delat speltiden broderligt med Emil Larmi och vunnit samtliga sju. På dessa matcher har han hållit tre nollor, släppt in blott sju mål och står noterad för en räddningsprocent på hela 96,0 procent. Det är så klart orimligt att det ska flyta på lika bra som det har gjort under säsongens första fjärdedel för Thelin, men han har under hösten visat vilken hög högstanivå han har förmågan att hålla i SHL.

NHL-klubben Utah Mammoth kommer att behöva skriva kontrakt med honom framåt vårkanten för att behålla rättigheterna till honom. Det är väl knappt pengarna tillbaka på oddsen att de kommer att göra det, men mycket talar för att Färjestad ändå kommer att få behålla sitt stjärnskott i minst en säsong till i och med sin kontraktsförlängning tidigare i höst.

Det tackar vi målvaktsentusiaster för.

Melker Thelin har bjudit på storartat målvaktsspel i Färjestad.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Max Westergård, fw, Frölunda

Max Westergård har fått en begränsad roll i Frölunda den här hösten. Han snittar bara strax över elva minuters istid per match, men snacka om att han har tagit vara på sin istid.

Efter 16 spelade matcher har den finske juniorforwarden noterats för fyra mål och totalt tio poäng, vilket gör att han snittar 3,38 poäng per 60 spelade minuter så här långt denna säsong. För att sätta den siffran i perspektiv producerar exempelvis en SHL-stjärna som Patrik Karlkvist 2,90 poäng per 60 spelade minuter denna säsong.

Westergård har fått det att lossna i SHL den här säsongen efter en fjolårssäsong som lämnade mycket i övrigt att önska. Han gick poänglös från samtliga 18 SHL-matcher med Frölunda och lånades ut till Björklöven i Hockeyallsvenskan, där det inte blev några poäng på fem matcher. I stället fick han finna sig i att spela stora delar av säsongen i U20-laget i Frölunda, där han förvisso öste in poäng (53 poäng på 35 matcher), men inte på den nivå han förmodligen såg sig själv spela på efter att ha visat framfötterna i SM-slutspelet 2025.

Med sina tio poäng den här säsongen delar Westergård just nu tredjeplatsen i Frölundas interna poängliga tillsammans med Max Friberg och Henrik Tömmernes.

Max Westergård har visat framfötterna i Frölunda den här hösten.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Oliwer Kaski, b, Malmö

Jag kan inte påstå att jag hoppade ur stolen när beskedet att Malmö hade hämtat in Oliwer Kaski blev offentligt inför den här säsongen.

Finländaren spelade bara en match med HV71 under sin senaste sejour i SHL och därefter hade han förvisso en rätt poängstark säsong i tyska ligan med Köln, men samtidigt har vi sett andra spelare som har haft svårt på SHL-nivå producera starka siffror i Tyskland.

Att han under hösten i Malmö överträffat mina förväntningar är en underdrift som heter duga. Efter 14 spelade matcher har Kaski gjort sju mål och totalt 13 poäng för Malmö, vilket gör honom till både den mål- och poängbäste backen i SHL så här långt – före etablerade stjärnnamn som Joel Persson (elva poäng), Henrik Tömmernes (tio poäng) och Jonathan Pudas (tio poäng). Det såg jag inte alls komma inför den här säsongen.

Oliwer Kaski är SHL:s poängbäste back.

Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

Jonathan Myrenberg, b, Malmö

En annan Malmöback som imponerat på mig under den första fjärdedelen av SHL-säsongen är Jonathan Myrenberg .

Backen förde en anonym tillvaro i Linköping förra säsongen, där han producerade blygsamma sex poäng på 48 matcher och snittade minst istid av lagets ordinarie backar (14:13/match). Ett miljöombyte var således på sin plats – och snacka om att han träffat rätt i Malmö.

Under Tomas Kollars ledning har Myrenberg fått se förtroendet stiga och under inledningen av säsongen har han snittat över två minuter mer per match än vad han spelade i LHC ifjol och ser man till de tio senaste matcherna ligger istiden på över 17 minuter per match.

Bortsett från ett svagt boxplay-spel har Malmös defensiv imponerat under hösten och laget har bara släppt in 33 mål på 14 matcher, där endast 19 har kommit med lika många spelare på isen. Myrenberg har varit inne på åtta mål (tre i boxplay) på hela säsongen så här långt, samtidigt som han är lagets näst poängbäste back med sina åtta poäng (1+7) där samtliga poäng har kommit i lika styrka. Den noteringen ger honom faktiskt en delad tredjeplats bland backarna i SHL när det kommer till antalet poäng i lika styrka, bara en poäng bakom ledarna Mark Friedman och Hugo Fransson.

Flytten till Malmö har gjort Jonathan Myrenberg gott.

Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

Bosse Meijer, fw, Frölunda

Skador på försäsongen gjorde att Bosse Meijer fick en chans att visa upp sig i Frölunda. Den chansen tog han – och har sedan dess inte blickat tillbaka.

Meijer har den här säsongen varit en spelare som lyckats vara framträdande i ett av SHL:s främsta lag, där han efter 16 matcher har producerat sju poäng (3+4) och adderat ytterligare fyra poäng (2+2) på sex matcher i CHL.

17-åringen hade inför den här säsongen aldrig fått någon speltid i SHL, om än bokförd för två matcher förra säsongen, men har under hösten bevisat att han hör hemma på den här nivån. Hans spel har, så klart, inte gått obemärkt förbi hos varken NHL-scouter eller Juniorkronornas förbundskapten Magnus Hävelid. Inför sommarens NHL-draft tippas Meijer att gå i förstarundan på de allra flesta av de stora draftrankingarna och efter sin starka höst i Frölunda får han nu anses vara en given spelare i Juniorkronornas lag som ska försvara JVM-guldet i Kanada.