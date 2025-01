Backen klev av: ”Blir borta ett tag”

Örebros assisterande kapten Gustav Backström kolliderade med en motståndare under matchen mot Linköping igår.

Han blev tvungen att kliva av och återvände inte.

— Det brukar bli de värsta smällarna, när man inte riktigt är beredd, säger Örebros tränare Niklas Eriksson under presskonferensen efter matchen.

Gustav Backström får hjälp av isen under matchen mot Linköping. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån.

Örebro skulle ta sig an Linköping igår under näst sista matchen innan landslagsuppehållet. Det blev en jämn match som Linköping vann med 2-1. Örebros tränare Niklas Eriksson tycker dock inte att laget kom upp till nivån de ska ligga i. Framför allt matchens start är han missnöjd med.



Förlusten blev inte heller det enda dystra beskedet under kvällen då lagets assisterande kapten Gustav Backström blev tvungen att kliva av. Det var i tredje perioden som Backström föll och kolliderade med en motståndare och sedan blev liggande. Han återvände inte till matchen.



— Jag vet inte exakt vad det är men det såg inte så bra ut. Det var ju en kollision och det brukar bli de värsta smällarna, när man inte riktigt är bredd. Så han blir nog borta ett tag, säger Eriksson under presskonferensen efter matchen.



Örebros pressansvarige Ludwig Andersson meddelade senare att det handlade om en överkroppsskada. Dock hade huvudet klarat sig bra, så Backström reste hem med laget efter matchen.



På lördag möter Örebro serieledande Brynäs på bortaplan vilket blir en ny tuff uppgift. I nuläget är det oklart ifall Backström kommer kunna vara med men efter första prognosen låter det inte lovande. Örebro kommer vilja ta hem segern på lördag så att man inte går in i uppehållet med tre förluster i rad.