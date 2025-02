Talangens besked: ”Överens om att jag ska stanna”

18-årige Gregor Biber har spelat in sig i Rögles SHL-lag den här säsongen.

Där kommer det att bli spel även nästa säsong för den NHL-draftade backen.

– Vi är överens om att jag ska stanna i Rögle nästa säsong också, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

Gregor Biber har spelat sig till en ordinarie plats på Rögles blålinje den här säsongen. Den 18-årige österrikaren har samtidigt en tät dialog med NHL-klubben Utah, som draftade honom i fjärderundan i somras, men flytten över till Nordamerika kommer att dröja ett år.

För Helsingborgs Dagblad bekräftar backtalangen att han kommer att bli kvar i SHL-klubben även nästa säsong.

– Vi pratar mycket, jag och Utah. Vi är överens om att jag ska stanna i Rögle nästa säsong också, det blir bra att spela en seniorsäsong till här innan jag provar lyckan i Nordamerika, säger han.

Bäst plus/minus i Rögle

Storvuxne Biber har producerat tre poäng (2+1) på 39 matcher med Rögle den här säsongen och snittar strax under tolv minuter per match i istid. Sedan årsskiftet har emellertid istiden ökat till närmare 17 minuter per match för 18-åringen, som också har bäst plus/minus-statistik i Rögle med sina +4.

– Jag känner mig mer och mer bekväm. Jag jobbar på att vara så konsekvent som möjligt i mitt spel och det tycker jag att jag är. Mitt spel med pucken från egen zon är det viktigaste för mig, det har blivit bättre under säsongen, säger Biber.