Glädjebeskedet: Förlänger kontraktet

Emil Sylvegård har startat starkt i Malmö och förlänger nu korttidskontraktet.

Emil Sylvegård återvände i oktober till Malmö Redhawks på ett korttidskontrakt när klubben hade flera forwards på frånvarolistan. En återkomst som snabbt blivit en succé.

Nu står det klart att korttidskontraktet förvandlas till ett permanent sådant.

Sylvegård stannar i Malmö

Malmö Redhawks meddelar nu att man förlänger 33-åringens kontrakt säsongen ut.

– Det känns helt fantastiskt att få förlängt kontrakt, det var mitt mål när jag skrev på korttidskontraktet. Nu ser jag fram emot fortsättningen av säsongen och jag kommer göra allt för att Malmö Redhawks ska vinna matcher, säger Emil Sylvegård i ett pressmeddelande.

På sina fem första matcher har Sylvegård stått för ett mål och en assist.

– Vi är glada över att ha hittat en lösning med Emil för resterande delen av säsongen. Han fick chansen att visa vad han går för genom ett korttidskontrakt – och tog den. Han bidrar med mycket, både på och utanför isen, och har dessutom en erfarenhet som kan bli värdefull för oss ju längre säsongen går, säger sportchef Oscar Alsenfelt.