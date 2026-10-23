Glädjebeskedet: Duon tillbaka på is

Jesse Ylönen och Filip Larsson är tillbaka på is för Örebro.

Jesse Ylönen ådrog sig en skada på uppvärmning inför matchen mot Malmö förra veckan, och kom aldrig till spel. Sedan dess har finländaren saknats i matchsspel för närkingarna.

Även målvakten Filip Larsson har missat de senaste matcherna på grund av skada.

Filanders ord om skadade duon

Under fredagen var båda tillbaka på is för Örebro, och nu är Martin Filander försiktigt positiv till spel i helgen för både Larsson och Ylönen.

– Ja, de ska väl bedömas här efteråt, men vi hoppas det i alla fall, säger han till NA .

Saknades på fredagens träning gjorde Christopher Mastomäki och William Wikman, men de ska inte vara skadade.

– De ska vara tillgängliga för spel vad vi vet nu, men lite återhämtning i dag. Lite blåmärken vi får ta hand om sen.

Örebros huvudtränare förväntar sig en tuff bortamatch mot Linköping, som han tycker spelar med en hög intensitet och har hög skicklighet på sin tilltänkta spetsspelare.

– Jag upplever att det är så lite som skiljer de som ligger längst upp från de som ligger längst ner. Man måste ha topprestationer för att vara med och tävla om poängen. Det är det som är grundförutsättningen. Sen var Linköping hamnar, det vet jag inte. De kan lika väl vara i slutspel som någon annanstans.

Source: Jesse Ylönen @ Elite Prospects