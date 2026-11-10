Gick på rivalmötet - tvingas böta 26 000

En Luleå-supporter har dömts till böter efter att besökt semifinalen mot Skellefteå i våras.

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Det var i semifinalserien i SM-slutspelet förra säsongen som Luleå-supportern var på plats i Skellefteå kraft arena för att se sitt Luleå Hockey möta rivalen Skellefteå AIK. Det gjorde han trots att han hade tilldelats ett tillträdesförbud på SHL-matcher.

Supportern, som är i 30-årsåldern, ska ha rest med en supporterbuss till matchen i Skellefteå. Polis på plats reagerar på att mannen stannar kvar i bussen när övriga går ut. Polisen ska också ha känt igen mannen och hans tillträdesförbud.

Tvingas böta 26 000 kronor

Övriga supportrar ska ha meddelat polisen att han endast var med som "värd" på bussen. Under matchens gång ska polisen dock sett supportern inne i arenan och avlägsnat honom.

Luleå-supportern har senare erkänt brott och tvingas nu böta 26 400 kronor, plus 1000 kronor till brottsofferfonden.