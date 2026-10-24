HV71 ny jumbo – efter kollaps

Den första perioden bjöd på full fart och böljande spel. Andreas Borgman gav hemmalaget ledningen, men Liam Dower Nilsson kvitterade för gästerna. Jan Mysak återtog ledningen för HV71 i powerplay, men Max Lindholm såg till att det var likaläge, 2–2, inför pausvilan.

I den andra akten föll hemmalaget ihop helt när Frölunda satte in ett rasande tryck. Erik Thorell satte 2–3 redan efter drygt en minut, och halvvägs in i perioden utökade Liam Dower Nilsson till 2–4 med sitt andra mål för kvällen.

Kort därefter slog Jacob Peterson till i powerplay och gjorde 2–5, vilket fick HV71 att byta målvakt och ersätta Herman Liv med Felix Sandström. Det hjälpte föga, för bara drygt fyra minuter senare stängde kaptenen Max Friberg matchen helt med sitt 2–6-mål. Den tredje perioden spelades mest av utan några ytterligare mål.

Matchfakta

HV71 – Frölunda HC 2–6 (2–2, 0–4, 0–0)

Första perioden: 1–0 (05.11) Andreas Borgman (Lukas Rousek, Pavol Regenda) 1–1 (11.35) Liam Dower Nilsson (Mads Kongsbak Klyvö, Stefan Milosevic) 2–1 (13.36) Jan Mysak (Nikola Pasic, Mike Hardman) PP1 2–2 (18.08) Max Lindholm (Linus Högberg, Filip Hasa)

Andra perioden: 2–3 (21.13) Erik Thorell (Linus Högberg, Jacob Peterson) 2–4 (32.13) Liam Dower Nilsson (Noah Hasa) 2–5 (33.58) Jacob Peterson (Liam Dower Nilsson, Graeme Clarke) PP1 2–6 (38.07) Max Friberg (Max Westergård, Nicklas Lasu)

Tredje perioden: -

Skott: 22–23 (7–10, 9–11, 6–2) Utvisningar: HV71: 2x2 min. FRÖ: 5x2 min. Publik: 6 800