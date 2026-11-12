Förlänger med Frölunda: "Diskuterat det länge"

Jacob Peterson har förlängt med Frölunda.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

När Jacob Peterson först vände hem till Sverige och SHL föll valet på Rögle. Men den sejouren blev endast 32 matcher lång när avtalet bröts för att möjliggöra en återkomst i Frölunda.

Nu, inför det kontraktets slut våren 2027, har centern säkrats upp av Göteborgsklubben.

– Han har stadigt tagit steg uppåt sedan han kom tillbaka till oss. Och vi vet vad vi har, en offensivt skicklig spelare som alltid sätter lagets prestation i fokus. Vi har diskuterat det här länge och nu har vi hittat en lösning båda parter är nöjda med, förklarar sportchef Fredrik Sjöström på lagets sajt undertorsdagen.

"Den klubb jag växte upp i som supporter"



Kontraktet är skrivet till våren 2029 och presenterades i samband med torsdagens nedsläpp mot Malmö. Därmed blir Frölundas tidigare juniorspelare kvar där han fått en stor del av sin utbildning.

– Det känns jättebra. Jag är stolt i att får vara kvar i den klubb jag växte upp i som supporter, säger Jacob Peterson:

– Jag trivs verkligen i Frölunda och vill fortsätta utvecklas och bli en bättre hockeyspelare, fortsätter han.