Glädjebeskedet: Nyckelspelaren tillbaka

Malmös lagkapten Fredrik Händemark är tillbaka från skadan.

Tre matcher har det blivit den här säsongen än så länge för Malmös lagkapten Fredrik Händemark. Det var i slutet av september som han fick en smäll och har sedan dess varit borta för en överkroppsskada. Det har varit ovisst när Malmö ska få tillbaka sin kapten i laguppställningen, men nu är det klart.

Sydsvenskan rapporterar att Händemark är klar för spel på torsdag, när serien startar igen efter det korta landslagsuppehållet.

– Jag är otroligt sugen. Jag tror ändå att det här på något sätt har gjort mig gott. Nu har jag verkligen märkt hur mycket jag gillar hockey och hur mycket jag har saknat det, säger han.

"Vill inte in och förstöra"

Malmö har klarat sig bra utan sin kapten i laguppställningen. Med 25 inspelade poäng placerar man sig på fjärdeplats i tabellen och är med och utmanar i toppen. Just nu har man tre raka vinster när man adderar Händemark tillbaka till truppen.

– De har gjort det otroligt bra. Jag vill inte in och förstöra nu. Oavsett på vilket sätt det är vill jag göra nytta – och fortsätta hjälpa laget.

Ny kedja för kaptenen

Innan skadan spelade Händemark med Carl Persson och Axel Sundberg i samma kedja. Sedan skadan har den tjeckiska centern Robin Hanzl tagit över platsen och gjort det bra med tio poäng på 14 matcher. Denna kedja kommer inte att ändras och Händemark kommer få börja torsdagens möte mot Frölunda HC med Petter Vesterheim och William von Barnekov.

– De har förtjänat att få fortsätta. De har varit bärande för oss. Hanzl spelar sin bästa hockey som jag har sett här i Malmö, kanske i SHL överhuvudtaget. Han har varit en av våra bästa spelare, säger han.