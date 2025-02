Femte raka förlusten: ”En jättebra prestation”

Torsdagens 2–3 mot Skellefteå innebär att Örebro har fem raka förluster.

Ändå valde Niklas Eriksson att hylla sina spelare efter slutsignalen.

– Grabbarna ska ha all heder över insatsen, säger han i TV4:s sändning.

Niklas Eriksson. Foto: Bildbyrån/Magnus Andersson.

– Vad som saknas är väl egentligen målen. Det är klart att vi kan göra mycket saker bättre. Det hade vi kunnat göra om vi ledde med 2–0 istället. I läger vi är i just nu behöver vi inte söka perfektion. Vi måste bara göra det mesta lite bättre, lite mer fokuserat. Till slut kommer de där enkla målen också. Det är väl det vi behöver en sådan här match.



Så lät det när Örebros Christopher Mastomäki ställde sig vid TV4:s mikrofon under torsdagens SHL-möte med Skellefteå. När slutsignalen sedan ljöd hade 0–2 blivit 2–3 och den femte raka förlusten var ett faktum för det pressade bottenlaget.



Trots detta valde Eriksson att hylla sitt lag efter matchen.



– Jag tycker att vi gör en jättebra prestation på bortaplan här uppe med ett ganska decimerat manskap. Jag är nöjd med vår prestation. Surt att vi inte kan få poäng med oss givetvis, men grabbarna ska ha all heder över insatsen. Jag tycker vi tävlar på ett helt annat sätt än vi gjort under en tid här, säger tränaren till TV4.

Fernström ersatte stjärnan – levererade

Robert Leino, Filip Berglund, Gustav Backström, samt storstjärnan Patrik Karlkvist, saknades till mötet. Därmed fick Melvin Fernström, född 2006, kliva in i en förstakedja intill Kalle Kossila och Patrik Puistola. Ett ansvar som han tackade för med ett mål och en framspelning.



– Ja exakt. Det är bara kul. Bra spelare. Det är bara att ta vara på chansen och försöka njuta så mycket som möjligt, säger Fernström till TV4 om att ersätta Karlkvist.

– Det är bara att lyssna och försöka ligga på rätt ställe hela tiden. De är extremt skickliga båda två. Till slut kommer man få en macka, fortsätter han.



Örebro har nu endast två poäng ner till Linköping på kvalplats. Härnäst, på lördag, väntar ett hemmamöte med Frölunda.