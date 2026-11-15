Färjestads succé - på väg mot rekord: "En ynnest"

Färjestad går mitt rekord i publiksnitt.

Foto: BILDBYRÅN

Färjestad BKs inledning på säsongen har gett ringar på vattnet. Åtminstone vad gäller publiksiffrorna. Ifjol att Karlstad-laget ett snitt på 7201 åskådare.

Den här säsongen ligger snittet på över 8100. Skulle det snittet hålla i sig kommer klubben ha sitt högsta publiksnitt genom tiderna när säsongen summeras. Rekordet ligger på 7957 från lockout-säsongen 04/05.

– Jättekul. En ynnest som vi inte tar för givet. Det kan finnas många olika anledningar, men självklart är den sportsliga framgången och att vi spelar en attraktiv hockey, en stor bidragande orsak. Sen har vi som alltid försökt skruva på saker kring eventet för att göra upplevelsen så bra som möjligt, säger Peter Smersfeldt.

Gör succé på Youtube

Under säsongen kan även supportrarna ta del av serien "Från insidan" på Youtube, där man får följa laget på nära håll. Något som även det har bidragit till det växande intresset.

– Stefan Erikssons videoreportageserie ”Från insidan” har blivit en succé och bidragit till ett ökat intresse kring laget. Alla får se vilken glädje som finns i arenan. Jag tror folk får känslan av att man vill vara på plats och bidra till stämningen. Just att synas på sociala medier är jätteviktigt, säger Smersfeldt.