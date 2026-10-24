Hemmalaget tog tag i taktpinnen under den första akten och spräckte nollan halvvägs in genom Linus Johansson, framspelad av Mikkel Eriksen och Oskar Steen. Färjestad drygade sedan ut sitt försprång i den andra perioden. Magnus Nygren tryckte in 2–0 tidigt i mittakten och tio minuter senare slog Johansson till på nytt när han satte sitt andra mål för kvällen till 3–0.

Växjö fick visserligen lite hopp tidigt i den tredje perioden då Joel Persson reducerade till 3–1 i spel fem mot fyra. Närmare än så kom dock inte smålänningarna.

I stället stängde Viktor Lodin tillställningen helt med sitt 4–1-mål med åtta minuter kvar, assisterad av Adam Ollas Mattsson och Magnus Nygren. Emil Larmi svarade för 18 räddningar i FBK-kassen och säkrade segern inför 8 250 åskådare.

Matchfakta

Färjestad BK – Växjö Lakers HC 4–1 (1–0, 2–0, 1–1)

Första perioden: 1–0 (08.56) Linus Johansson (Mikkel Eriksen, Oskar Steen)

Andra perioden: 2–0 (22.40) Magnus Nygren (Christoffer Jansson, Mikkel Öby Olsen) 3–0 (32.19) Linus Johansson (utan assisterande)

Tredje perioden: 3–1 (41.45) Joel Persson (Lucas Elvenes, Dennis Rasmussen) PP1 4–1 (52.02) Viktor Lodin (Adam Ollas Mattsson, Magnus Nygren)

Skott: 29–19 (8–7, 11–7, 10–5) Utvisningar: FBK: 2x2 min. VÄX: 3x2 min. Publik: 8 250