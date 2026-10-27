Backlöftet öppnar för utlåning: "Hade varit optimalt"

Måns Gudmundsson vill spela mer A-lagshockey.

Uppväxt i Skövde flyttade backen Måns Gudmundsson till Karlstad och Färjestad BK till U18. Sedan dess har han mestadels tillhört U20-truppen, där förra säsongen spenderades.

Den här säsongen har 18-åringen fått chansen i A-laget, både under försäsongen och i inledningen av SHL. Men istiden har varierat och han har tillsammans med andra spelare från U20, Tom Bjurman och Malte Pihlström, delat på rollen som sjundeback.

I en intervju med Värmlands Folkblad förklarar backen om hans egna förväntningar på säsongen.

– Jag har som mål att spela A-lagshockey, men det var kul att få spela. Någonstans får man acceptera hur läget är och göra allt och lite till varje dag för att få spela. Lite grann har man grubblat över det, sen kan jag inte göra mer än att träna hårt.

"Optimala för mig"

Färjestad har en rad unga talanger i sin trupp. Förutom tidigare nämnda Tom Bjurman och Malte Pihlström finns bland annat den norska forwarden Mikkel Eriksen. Under inledningen av säsongen var han utlånad till Mora IK för att få mer matchspel än vad Färjestad kunde erbjuda. Det har visat sig vara lyckat, då norsken nu har gjort två mål och en assist på sju matcher.

Gudmundsson stänger inte dörren för en utlåning som Eriksen.

– Det hade kanske varit det optimala för mig. Jag hade gärna testat på A-lagshockey på riktigt för att se var jag står. Men det är upp till Färjestad i slutändan. Jag ser det som mitt nästa steg, att få spela seniorhockey, säger han.

"Får se vad som händer"

Gudmundsson har spelat tio grundseriematcher med A-laget i år och har haft varierande istid. Allt från 22 sekunder mot Linköping HC till 5 minuter och 24 sekunder i matchen mot Malmö.

Tolv matcher har spelats för klubbens U20-lag och där har han verkligen tagit sin ledande roll. Helgens match mot Linköping avgjorde Gudmundsson själv i övertid efter att ha dribblat av sin back och lagt upp en backhand bakom målvakten. Men det är ändå A-lagshockey som är fokuset.

– Jag tänkte nog inte så mycket inför säsongen. Mest att jag skulle tävla om att få vara med så mycket som möjligt. Sen dök det upp en plats som sjundeback och jag försöker tävla om den varje dag, så får vi se vad som händer.