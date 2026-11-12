Slår fast: "Det bästa som kan hända SHL"

Sanny Lindström lyfter vikten av FBK:s succé.

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Trots en viss osäkerhet kring backsidan inför säsongen har Färjestad redan sprungit iväg i SHL. Att det skulle vara något negativt slår dock TV4:s Sanny Lindström ner inför torsdagens Karlstad-möte mot Djurgården.

Experten trycker snarare på att det är tvärtom.

– Jag ska säga så här; det här är det bästa som kan hända SHL, att Färjestad är så bra. Jag har mött Färjestad, jag har spelat i färjestad... börjar han innan programledaren Björn Oldéen bryter in:

– Vet du hur många som sitter hemma och hostar nu?

Sanny Lindström fortsätter i sändningen:

– ... nej men så här är det. Det är samma sak med Djurgården. Om Skellefteå AIK är bra då noterar man att de är bra. Men Skellefteå är inget lag som engagerar. Färjestad är ett lag som man älskar att hata som motståndare och publik. Samma sak med Djurgården. Att de här två lagen skulle kunna driva varandra till framgång. Det är det bästa som kan hända.

"Det ger ligan en ytterligare push"

Färjestad hade dessutom sex spelare uttagna i Tre Kronor under den gångna landslagsveckan och är kort sagt laget att slå.

– Nu är Färjestad stora och kaxiga. Djurgården kommer hit och tänker; "vi ska slå de här". Den här matchen är slutsåld sedan länge. Det finns en rivalitet mellan dem. Att Färjestad är så bra gör att andra lag jagar dem, och så blir Färjestad de här kaxiga och dryga som man irriterar sig på. Jag tycker att det är jättebra att de har startat säsongen så bra. Det ger ligan en ytterligare push, tycker jag, säger Lindström.