Lämnar LHC – och Sverige: “Vill åka över”

Fabian Wagner har gjort sitt i Linköping och SHL för denna gång.

Den tidigare JVM-forwarden bryter avtalet för att åka över till Nordamerika och Winnipeg.

– Det här är det bästa beslutet för mig för att kunna ta nästa kliv i min hockeykarriär, säger Wagner på lagets sajt.

Fabian Wagner. Foto: Bildbyrån.

Efter 91 SHL-matcher i Linköping går Fabian Wagner och SHL-klubben skilda vägar.



20-åringen från Nyköping meddelas under lördagen lämna laget för att flyga över pölen och testa vingarna i Nordamerika.



– Det här är ett ömsesidigt beslut från samtliga parter. Fabian själv känner att han vill åka över och ge spel i Nordamerika en chans samtidigt som vi inte har kunnat ge den speltid och det förtroende som han behöver för att ta nästa kliv här. Samtidigt som vi tycker att det är tråkigt att vi inte fått ut mer av varandra så skiljs vi åt på ett bra sätt och önskar så klart Fabian ett stort lycka till på andra sidan Atlanten, säger sportchefen Peter Jakobsson på lagets sajt.

“Det bästa beslutet för att kunna ta nästa kliv”

Wagner SHL-debuterade redan 2021/22 och har varit en ordinarie spelare i juniorlandslagen under de senaste åren. 2023 gick han även som 175:e spelare i NHL-draften. Trots detta har han denna säsong ofta endast fått spela ett par minuter per match.



– Jag är väldigt tacksam för min tid i LHC där jag fått uppleva mycket under såväl min junior- som seniortid där inte minst SM-guldet med J20 sticker ut och är ett minne jag kommer bära med mig länge. Just nu känner jag att det här är det bästa beslutet för mig för att kunna ta nästa kliv i min hockeykarriär och jag önskar laget och Linköping Hockey Club all lycka framöver, säger Wagner själv.



Peter Jakobsson menar att LHC själva kommer att ersätta Wagner med spelare från de egna juniorlagen.



– Det här innebär att vi kommer lyfta upp från vår egen led framgent där många som vi tittar på spelar i framskjutna roller och gör väldigt bra. Vi tycker verkligen att vi har möjligheten att fylla på underifrån med många duktiga killar samtidigt som vi redan har en tuff och härlig konkurrens kring forwardsplatserna i herrlaget, säger han.