”Jag är jävligt less – inget stämmer”

Denna gång blev det ingen återkomst i Luleå för Oscar Engsund.

Nu ryter HV71-backen ifrån efter de många ryktena.

– Det är bara en massa jävla spekulationer, säger han till Jönköpings-Posten.

Oscar Engsund. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson.

Inför transferfönstrets sista dag (15 februari) var spekulationerna många kring framtiden i HV71 för Oscar Engsund. Luleå pekades ut som den möjliga destinationen och 31-åringen fick själv ge svar kring situationen i TV4.



Nu, när en övergång inte är möjlig längre under 2024/25, ryter Engsund ifrån.



– Jag är jävligt less på det. Jag har hört och läst allt möjligt och inget stämmer, det är bara en massa jävla spekulationer. Jag är riktigt, riktigt jävla less på det kan jag säga, säger han i Jönköpings-Postens podcast ”Nedsläpp HV71”.

– Jag har fått sjukt många meddelanden, taggningar av alla möjliga och inte så jättebra kommentarer, så att säga. Det är klart att det påverkar. Men ingen vet sanningen eller någonting och det är bara spekulationer, fortsätter han.

Irritationen: ”Kan gå och lägga sig”

Oscar Engsund gjorde sju säsonger i Luleå mellan 2016 och 2023, och hamnade i HV71 efter ett år i Oskarshamn. Denna säsong har den defensive pjäsen stått för tre assist på 39 SHL-matcher, i rollen som assisterande HV-kapten. Så sent som i förra veckan petades han av tränaren Anton Blomqvist.



– Det stämmer, jag är utanför laget. Jag har ju inte presterat tillräckligt bra, sade Engsund då till NSD.



Efter tiden med spekulationer menar backen, med kontrakt till 2028, att fokus är på HV71 och ingen annanstans.



– Alla som inte tror att jag kommer att göra allt för HV kan gå och lägga sig eller något, säger han till JP.