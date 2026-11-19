Sylvegård hamnade i centrum igen.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

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Senast Emil Sylvegård och hans Malmö Redhawks ställdes mot Rögle BK rök den 33-årige forwarden ihop med Tinus Luc Koblar på uppvärmingen. Idag var det dags igen, även om domaren nu lyckades gå emellan.

Mark Friedman var den som knuffade och blev knuffad, innan Sylvegård fick vaktas vid mittlinjen av en linjeman. Istället hamnade då Malmö-spelaren i ordbråk med Dan Tangnes. Rögle-tränaren bjöd på ett flin som sitt svar.

– Jag ska nog hitta på något. De har nog blivit tillsagda att ignorera mig. Jag ska jaga skiten ur dem, sa Sylvegård sedan i TV4 om vad han skulle hitta på under matchen.

Och mycket riktigt – i första bytet i matchen kom en tung smäll på Calle Själin, och därefter hamnade Sylvegård också i bråk efter 0–1.

Den här gången var det Nate Clurman i Rögle som försökte hålla motståndarnas bråkstake borta fån mål efter avblåsning, och de båda rev i varandras tröjor och försökte få till några slag. Båda fick två minuter för roughing.

– Clurman vill få tag på Sylvegård, men det var ganska snällt, säger TV4:s kommentator Åke Unger i sändningen.

Hyllas av Lundqvist: "Ett perfekt tillskott för Malmö"

TV4-studion tog sedan vid för att summera 1–1-läget inför andra perioden. Då valde Joel Lundqvist att hylla det sätt som Emil Sylvegård kommit in i Malmö under säsongen, och lyft sitt SHL-lag.

– De har väl lite historik sedan tidigare, de två, säger han först om bråket med Tangnes och fortsätter:

– Det är klart att det har blivit ett perfekt tillskott för Malmö att få in honom i laget, för det är en dimension som Malmö kanske inte hade på den nivån, och många i ligan saknar, skulle jag säga,

Rögle var, trots 1–1-ställningen mindre nöjda med perioden.

– Vi slarvar något kopiöst, det är fruktansvärt ibland hur fan det ser ut, sa Dennis Everberg i TV4, och fortsatte.

– Vi försöker spela svårare eller mer kreativt än vi hanterar. Malmö forecheckar hårt och vi löser inte det. Vi måste spela snabbare eller enklare, annars kommer det inte vara lika efter nästa period.

En vändning kom, men sen kvittering av Peter Diliberatore och Malmö följdes sedan av förlängningsavgörande från Oliwer Kaski till 3–2 för hemmalaget.

Malmö – Rögle: 3–2 efter förlängning (1-1, 0-1, 1-0, 1-0)

Malmö: Kuokkanen, Diliberatore, Kaski.

Rögle: Everberg, Zether.