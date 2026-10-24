Timrå tog ledningen i slutet av den första akten när Anton Heikkinen utnyttjade ett numerärt överläge och stänkte in 0–1, assisterad av Linus Eriksson. I den andra perioden kom hemmalaget tillbaka när Carl Persson kvitterade till 1–1 efter förarbete från Janne Kuokkanen.

Malmö pressade på i slutakten och vann skottstatistiken stort, men i Timrå-kassen storspelade Jacob Johansson och motade hela 34 skott under eftermiddagen. Med knappt fyra minuter kvar drog Malmö-målvakten Marek Langhamer på sig en utvisning för delay of game.

Det straffade sig omedelbart. Blott 32 sekunder in i det numerära överläget slog Eddie Genborg till och skickade in 1–2 för gästerna. Malmö plockade ut målvakten och fick spela med en man mer i slutsekunderna efter en Timrå-utvisning, men gästerna höll undan inför 9 436 åskådare.

Matchfakta

IF Malmö Redhawks – Timrå IK 1–2 (0–1, 1–0, 0–1)

Första perioden: 0–1 (17.58) Anton Heikkinen (Linus Eriksson) PP1

Andra perioden: 1–1 (31.47) Carl Persson (Janne Kuokkanen)

Tredje perioden: 1–2 (56.38) Eddie Genborg (Marcus Hardegård, Reid Gardiner) PP1

Skott: 35–24 (12–10, 10–4, 13–10) Utvisningar: MIF: 4x2 min. TIK: 3x2 min. Publik: 9 436