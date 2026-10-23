Dubbla skadesmällar för LHC

Mikko Kokkonen och Sami Niku missar helgens match mot Örebro.

Linköping ligger sist i SHL efter tio spelade matcher, samtidigt som klubben dras med ekonomiska bekymmer. Därför var nog straffsegern över HV71 i tisdag extra skön för östgötarna.

Nu kommer dock lite smolk i glädjebägaren. I tisdagens match drabbades nämligen båda finländarna Mikko Kokkonen och Sami Niku av överkroppsskador.

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Nu meddelar klubben att de båda är otillgängliga för spel i lördagens hemmamatch mot Örebro . För Kokkonens del blir frånvaron definitivt längre än så.

"Han ådrog sig en överkroppsskada under matchen mot HV71 och kommer inte vara tillgänglig för spel innan landslagsuppehållet.", skriver klubben om Kokkonen i en uppdatering på sin hemsida.

Miko Kokkonen anslöt till Linköping inför förra säsongen och stod då för 7 assistpoäng på 44 framträdanden. Den här säsongen har det redan blivit 2+1 på 10 matcher för Kokkonen. Sami Niku anslöt inför årets säsong och står noterad för en assistpoäng hittills.