NHL-veteranen ryktades till SHL – släpps från tryout

Derek Forbort saknar kontrakt efter att ha släppts av Calgary Wranglers. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

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Den storvuxne defensivbacken Derek Forbort har varit en NHL -spelare i tio år. Men efter en skadedrabbad säsong där det bara blev två matcher med Vancouver Canucks ifjol var intresset för honom svalt när han blev free agent i somras.

Inför säsongen nämnde Expressen 34-åringen honom som en spelare SHL -klubbar kunde ha intresse av, och drog paralleller till Calvin De Haan som Rögle plockade in med stor framgång under fjolåret.

Forbort har under hösten haft en tryout hos Calgary Flames farmarlag Calgary Wranglers, men under söndagen kom beskedet att han släpps från den – utan att ha spelat en enda match i AHL för klubben.

Stora skadeproblem för Derek Forbort

Amerikanen har haft stora skadebesvär under karriären. Efter förra säsongen öppnade han upp om sina frustrerande höftproblem som ledde till en operation.

– Det började någon gång före träningslägret, då jag började få en del problem med höften. Jag kunde ta mig igenom träningslägret med hjälp av en kortisoninjektion, men effekten avtog, berättade han för Canucks Army i april.

– Jag fick sedan en PRP-injektion i Toronto, vilket jag reagerade ganska kraftigt på. När den reaktionen väl hade lagt sig försökte vi rehabilitera skadan och testade en massa olika saker. Till slut kom vi till en punkt där jag var tvungen att operera höften för att åtgärda en skada på ledläppen. Jag genomgick operationen och har sedan dess ägnat mig åt rehabilitering.

"Skulle gärna försöker spela ett par säsonger till"

Då var han osäker på om han skulle klara av att spela mer hockey.

– Jag skulle gärna försöka spela ett par säsonger till, beroende på hur det känns, sade Forbort.

– Jag pratade med kirurgen, som sa att operationen skulle lösa många av problemen jag har haft de senaste åren. Förhoppningsvis gör det stor skillnad så att jag kan fortsätta spela.

Derek Forbort draftades av Los Angeles Kings som 15:e spelare i första rundan 2010. På meritlistan finns en Calder Cup-titel i AHL samt ett U18-VM-guld med USA. I NHL har det blivit 552 matcher och 106 poäng med Kings, Calgary Flames, Winnipeg Jets, Boston Bruins och Vancouver Canucks.