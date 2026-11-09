Löftet får längre avtal: "Kommer bli en duktig SHL-spelare"

David Lövgren belönas av Luleå.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån.

David Lövgren har, med sina 173 centimeter, gått i Casper Juustovaara Karlsson fotspår denna höst. Det genom att imponera under försäsongen för att sedan få chansen att också etablera sig i SHL. Allt trots sin storlek.

Nu, efter NSD:s uppgifter om det hela i oktober, bekräftar Luleå att centern född 2007 skrivit på ett längre seniorkontrakt.

– Det känns fantastiskt kul att signa upp David på ett längre avtal, utifrån att han har utvecklats på ett fantastiskt sätt under sin tid i vår juniorverksamhet och har visat att han kommer bli en duktig SHL-spelare för oss i Luleå Hockey, säger general managern Ulf Engman på SHL-klubbens hemsida under måndagen.

– David har både tekniska färdigheter och spelsinne för att spela på högsta nivå i Sverige. Och han har dessutom visat upp den mogenhet och omdöme som ofta behövs för att unga spelare skall kunna få förtroende att spela i SHL.

Avtalet gäller över tre år, till och med 2029/30.

En förtidslösning: "Jag tycker att jag tagit stora steg"

Kontraktet kommer innan 100 spelade minuter i SHL, och blir därmed en annan typ av lösning än det rookiekontrakt som då tickar igång.

– Det känns otroligt kul och betyder väldigt mycket för mig att skriva på mitt första SHL-kontrakt för Luleå Hockey. Det här är något som jag drömt om ända sedan jag var liten och speciellt sedan jag flyttade hit från Kiruna för att börja på hockeygymnasiet, säger David Lövgren själv och fortsätter.

–Jag tycker att jag tagit stora steg i min utveckling och gör allt jag kan för att bli bättre varje dag och för att utmana om en plats i laget. Samtidigt vill jag rikta ett stort tack för den superbra hjälp som jag fått av ledare och tränare – framför allt Robin Jonsson och Jens Själin som varit med under alla mina år i föreningen.

NSD har tidigare rapporterat att planen för Lövgren är fortsatt spel i juniorlaget fram till 2027.

I slutet av augusti var löftet även en av spelarnas som testades av Magnus Hävelid i Juniorkronorna, men till den gångna veckans samling var han inte uttagen. Hittills 2026/27 står han noterad för 12 poäng (3+9) över nio framträdanden i U20.