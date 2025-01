Därför saknas Myrenberg i Linköpings lag

Adam Werner får göra debut i Linköping redan under tisdagen.

Jesper Myrenberg är borta från spel med en känning meddelar SHL-klubben.

Adam Werner och Jesper Myrenberg. Foto: Bildbyrån (montage).

Medan Jesper Myrenberg storspelat i Linköpings mål har en hel del hänt kring lagets andraspade. Adam Werner har lånats in från finska TPS och den tänkta stjärnmålvakten Christian Heljanko har skeppats iväg till tyska Ingolstadt.



Nu tvingas Anders ”Ante” Karlsson kasta in sin nye burväktare till tisdagens hemmamöte med Luleå.



”Jesper Myrenberg har en känning i överkroppen och är borta från spel, dag till dag.”, skriver klubben på X i samband med truppsläpp.



Werner som har 72 grundseriematcher i SHL bakom sig, satt med på bänken redan i helgens möte med Leksand, men får nu chansen att visa upp sig i SHL. Han lämnade Malmö efter 2023/24 med två säsonger i Skåne-klubben bakom sig.



Även Broc Little har en känning och meddelas ”rehaba under hela veckan”.