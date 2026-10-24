Därför nobbade Gunler Luleå

Noel Gunler valde Djurgården före Luleå. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÅN

Luleå-forstrade Noel Gunler är tillbaka i svensk hockey efter tre år fyra år i nordamerika och AHL med Chicago Wolves, samt en lånesejour i finska Kärpet. I mars avslöjade Kuriren att Noel Gunler hade fått et kontraktsförslag från Luleå inför den här säsongen.

Ett förslag som Gunler valde bort, och skrev istället på för Djurgården.

– Jag hade bra snack med både dem och Djurgården och det var ett svårt beslut. Ett väldigt svårt beslut. Det här är ju hemma för mig, säger Noel Gunler till Kuriren.

Därför valde Gunler Djurgården

Anledningen till att den 21-årige högerforwarden valde en flytt till huvudstaden var på grund av kärleken.

– Det berodde framför allt på att jag och tjejen, som kommer från Stockholm och har sin grej där, hade varit ifrån varandra mycket och ville bo ihop. Vi har varit tillsammans sedan vi gick i gymnasiet, men vi hade aldrig bott ihop innan.

Klubbvalet har, enligt många Luleå-supportrar, stängt dörren till en framtida återkomst. Något Gunler inte lägger någon särskild vikt vid.

– Det är inte de som tar besluten och det får stå för dem, konstaterar Noel Gunler.

Gunlers beslut att nobba Luleå för Djurgården väckte en del ilska hos Luleå-supportrarna. Ikväll är Gunler tillbaka i Luleå och Coop Norrbotten arena med sitt Djurgården, i vad som blir en speciell match med familj och vänner på läktarna.

-- Polarna har skojat en del, men de fattar att beslutet handlade om mer än hockey och inget är för alltid.