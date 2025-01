Profilens kvaltips: ”Leksand kommer vara ett av lagen, men…”

Daniel Widing tror på kval för Leksand. I en intervju med Hockeysverige.se tippar den tidigare spelaren och nuvarande Radiosporten-experten att ett nytt kval väntar för Dalalaget.

– Jag ser helt enkelt bara ett dåligt självförtroende överlag i Leksand när dom spelar, säger Widing.

Foto: Bildbyrån.

Leksand fortsätter att svaja betänkligt i prestationerna. Framför allt över de 60 minuterna i matcherna. Just nu ligger laget elva med bara tre poäng ner till sistaplatsen i den historiskt jämna SHL-tabellen. När hockeysverige.se pratade med Leksands sportchef, Thomas Johansson, nyligen sa han bland annat:

– Dels tror jag det kan ha och göra med skador. Har du skador på dina toppspelare som ska vara den offensiva kraften och skillnaden i matcherna…

– Lyfter du bort en förstakedja och sätter in en fjärdekedja blir såklart kvalitén därefter. Du kan överleva ett par veckor så, men inte sex, åtta veckor. Det här har gjort att vår prestation gått lite upp och ner.

– Vi har haft svårt att göra mål. Våra naturliga målskyttar har kanske inte hittills levererat på den nivån jag hade hoppats. Exakt vad det beror på vet jag faktiskt inte. Dom skapar sina lägen, men pucken vill inte trilla dit.



Men också:

– Det är (Som det var 20 januari) fyra poäng upp till sjätteplatsen. Jag tittar på vårt spel och konstaterar att vi spelar helt okej, men har svårt att få med oss poängen.

– Jag väljer hellre se att vi har fyra poäng upp till sjätteplatsen där Skellefteå ligger på 51 poäng medan vi har 47. Det beror på vilken vinkel man vill ha på artikeln, men jag väljer att titta uppåt.



Daniel Widing, som själv spelat i Leksand, men nu är expert på Radiosporten, sa i gårdagens sändning att han är bekymrad över Leksand.



– Jag nämnde att Leksand och Skellefteå är lagen som haft en dålig trend om jag ser till lagen som är iblandade från plats sex till 14, säger Daniel Widing till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag var i mellandagarna och kollade Leksand på plats och jag tycker inte att dom får ut det man har kapacitet till. Leksand är väldigt bra i starterna av matcherna, men håller inte i 60 minuter. Så pass jämnt som det är i SHL måste du klara av det.

– Exempelvis tog dom ledningen igår uppe i Skellefteå, men lyckades inte förvalta det. Skellefteå sköljde över Leksand lite och vred runt den matchen. Formmässigt är Leksand det lag som har sämst form i den klungan jag nämnde tillsammans med Linköping.

Turbulensen runt klubben: ”En liten bygd”

Hur kan det bli så här då Leksand trots allt har ett ganska starkt lag på pappret?

– Det börjar med självförtroendet. Det finns så mycket mellan öronen i ishockey och kan räcka med att man får med sig en vinst.

– Nu ska det bli intressant att se Skellefteå, som också har en dålig form, hur dom gör när man nu vunnit den här matchen hemma. Om det blir vändpunkten. Det kan även vara en förlust som är vändpunkten, men jag ser helt enkelt bara ett dåligt självförtroende överlag i Leksand när dom spelar. Dom blir lite passiva och måste brösta upp sig i slutet och gilla det man gör.



Tror du all diskussion och rubriker kring den ekonomiska situationen i klubben påverkar laget?

– Om jag går till mig själv som spelare och varit i grupper där det varit turbulent på kontoret så har det påverkat lite grann, så klart.

– Leksand är en liten byggd, man går i mataffärer och folk kommer fram ”Hur går det? Får ni löner?” och så vidare. Lite påverkar det, men jag tycker ändå att man ska kunna prestera bättre utifrån det laget man har på pappret.

Foto: Ronnie Rönnkvist. ”Zacke” är Leksands kapten.

Daniel Widing tror inte problemet ligger främst hos tränarna Charles ”Challe” Berglund, Mikael ”Challe” Karlberg och David Printz.



– Där har jag inte så väldigt mycket insyn, men det är tre begåvade tränare. Dom slåss säkert med näbbar och klor för att få i gång gruppen. När det blåser lite tror jag att det är tre killar som står ganska trygga.

– ”Challe” Berglund har ett lugn och en enorm erfarenhet. Jag har spelat med Mikael Karlberg och vet att han är väldigt lugn. Samma sak med David Printz. Där tror jag inte att det kommer att fallera.

”Tror att det är honom man ska ge förstaspaden”

När Mantas Armalis skadade sig var det många som såg en målvaktskris komma. Under en längre tid fick då Jakob Hellsten och Marcus Gidlöf dra ett tungt lass och gjorde det på bästa tänkbara sätt. Nu är Armalis tillbaka och Widing tror att han kan bli en nyckelspelare framöver.

– Målvaktsspelet är det som kommer bli otroligt viktigt mot slutet av serien. Vi såg igår, när jag var och gjorde Växjö mot Färjestad, Max Legacé, bli skadad, vilket nu blir deras frågetecken framöver.

– Mantas måste upp. Han har erfarenhet av negativt kvalspel och över huvud taget en stor erfarenhet. Jag tror att det är honom man ska ge förstaspaden. Utifrån den rutin han har av sådana här situationer tror jag att han kommer bli viktig för Leksand framöver.

Blir Mantas Armalis målvakten Leksand lutar sig mot i sluttampen av säsongen? Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad ser du måste hända om Leksand ska undvika kvalspel?

– Man måste gå ihop som grupp. Patrik Zackrisson är en otroligt fin ledare med mycket internationell erfarenhet och kan få ihop gruppen bra.

– Leksand måste också få ”secondary scoring” Nu är det mycket produktion på (Kalle) Östman, (Marcus) Karlberg, Zackrisson på assist och lite sådana grejer. Man måste få det lite mer utspritt. Det är otroligt viktigt i ett slutspel och man kan säga att matcherna som kommer för Leksand är slutspelsmatcher för att ta sig in i ett eventuellt slutspel.

– Det är just ”secondary scoring” som gör lag som Brynäs och Färjestad till topplag. Dom har många formationer som kan producera. Greg Scott avgjorde senast för Brynäs, är jätteduktig och han är i en fjärdeformation. Det gäller att Leksand får i gång flera formationer.

Daniel Widing tror på kval för Leksand

Däremot tror inte den tidigare VM-spelaren att värva in nytt för att röra om i grytan lösningen för Leksand.



– Det är väldigt svårt att ta in någon just nu kommer med ett bra självförtroende in i en grupp.

– Jag har själv varit en sådan spelare som kommit in i ett lag. Det ställer ganska höga krav på den killen som kommer in, att man måste vara positiv och komma in med bröstet uppe och vara glad över att vara där.

– Kanske att få in en energispelare om det finns någon sådan på marknaden, men det är extremt svårt att hitta just nu.

Tror du Leksand får kvala i vår?

– Som det ser ut idag, ja. Leksand kommer vara ett av lagen där, men…

– Jag sa för fyra, fem veckor sedan att Växjö var i fritt fall genom tabellen. Nu ligger Växjö topp sex (skratt). Jag blir inte klok på hur jämn den här liga är den här säsongen, vilket är roligt.