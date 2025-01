Utspelet: ”Varför man inte väljer att blåsa får domarna svara på”

Leksand fortsätter att blanda och ge.

Poängmässiga topprestationer, men också mindre lyckade insatser.

Just nu har Leksand fyra poäng upp till topp sex, men bara tre poäng till kvalspel.

Thomas Johansson är sportchef i Leksand.

Thomas Johanssons lag har ”knappt fått spela något i powerplay”, menar han. Montage, foto från Bildbyrån och Ronnie Rönnkvist.



– Inledningsvis hade vi lite stökigt med spelet med puck som satte oss i väldigt dåliga situationer. Då fick vi fokusera väldigt mycket på vårt försvarsspel och vara noggranna i besluten med puck så vi inte skulle ställa till det för oss. Det här var vi inte inledningsvis av säsongen, berättar Thomas Johansson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi hamnade illa på det rent startmässigt. Sedan har vi haft perioder med lite vinster och lite förluster. Nu har vi skiftat fokus lite mer mot det offensiva.



Hur upplever du att offensiven fungerat efter det?

– Jag tycker att vi i senaste matchen mot Malmö skapade tillräckligt med lägen för att vinna den. Vi har velat lägga lampan mer på offensiva delarna för att vi ska kunna göra mer mål och lite sådana saker. Prestation har varit där, men vi har haft svårt att vinna matcher.

– Under stora delar av hösten har vi haft fyra till sju man borta konstant. Det har dessutom varit lite fel killar som varit borta länge. Klart att det kanske också påverkat möjligheten att vinna hockeymatcher.

– Poängmässigt är jag däremot inte alls nöjd. Jag tycker att det varit lite svajande prestationer där vi spelat väldigt bra ibland, men haft sämre perioder som kostat väldigt mycket. Senaste tiden känner jag ändå att vi är på väg åt rätt håll.



Du säger själv att det svajar ibland, varför har det blivit så som du ser det?

– Dels tror jag det kan ha och göra med skador. Har du skador på dina toppspelare som ska vara den offensiva kraften och skillnaden i matcherna…

– Lyfter du bort en förstakedja och sätter in en fjärdekedja blir såklart kvalitén därefter. Du kan överleva ett par veckor så, men inte sex, åtta veckor. Det här har gjort att vår prestation gått lite upp och ner.

– Vi har haft svårt att göra mål. Våra naturliga målskyttar har kanske inte hittills levererat på den nivån jag hade hoppats. Exakt vad det beror på vet jag faktiskt inte. Dom skapar sina lägen, men pucken vill inte trilla dit.



Thomas Johansson ser också uteblivna powerplay som en orsak till att Leksand inte gjort mål i den utsträckning man hoppats på och förväntat sig.



– Vi har knappt fått spela något powerplay. Det skulle kunnat varit en faktor som hjälpt oss att vinna hockeymatcher. Ska du vara med i toppen behöver du också få vara med och spela i den spelformen.

– Vi är inne på tredje säsongen där vi i stort sett är det lag som får minst antal tillfällen att spela powerplay. Jämför det med lagen som ligger lite högre upp där Skellefteå förra säsongen hade ett fantastiskt powerplay som hjälpte dom att vinna ett SM-guld. Färjestad har också ett bra powerplay som hjälper det laget att vinna hockeymatcher.

– Om vi ser till senaste femton matcherna har vi 1,4 powerplay per match i snitt. Då har vi ingen hjälp av det och måste vinna matcherna i fem mot fem. I dagens ishockey gör du inte det utan du måste spilla in en puck i powerplay lite här och lite där för att kanske vinna med 2-1, 3-2 eller något liknande. Varför vi inte får med oss mer utvisningar kan jag inte svara på.

250118 Leksands Max Veronneau deppar efter förlust under ishockeymatchen i SHL mellan Leksand och Malmö Redhawks den 18 januari 2025 i Leksand. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0272

”Målvakterna har inte haft sina bästa dagar”

Kan du utveckla hur du tänker just kring att ni inte får med er mer utvisningar?

– Vi är fortfarande sist i ligan att få antalet tillfällen med oss. Om du i snitt får ett powerplay per match, vilket vi nästan ligger på, har du ett 25 procentigt powerplay så är det väldigt bra, innebär det att vi kommer göra ett mål var fjärde match i den spelformen. I stället för att om vi har ett 25 procentigt powerplay, får fyra tillfällen i en match och gör ett mål.

– Klart det påverkar våra möjligheter att vinna hockeymatcher. Det är också en faktor in i att vi inte vunnit fler matcher. Vad det beror på puttar jag över till domarna. Jag anser att lagen vi möter drar på sig lika många regelbrott som vi gör.

– Jag säger ingenting om våra utvisningar. Vi är ibland lite klumpiga och har dålig disciplin ibland. Vi blir också utsatta en hel del, men varför man inte väljer att blåsa får domarna svara på. Jag kan bara konstatera fakta efter drygt 130 matcher. Det här kan ha gjort att vi inte fått med oss fem, sju eller nio poäng ytterligare.

– Det finns såklart olika faktorer. Spelet fem mot fem har varit lite svajigt, men jag känner inte att det är någon panik, dåligt eller något. Vi ska nu se till att få tillbaka så många skadade som möjligt och förhoppningsvis har vi haft vår mesta skit fram till början av januari. Därifrån till att nu få vara friska, växla upp i vårt spel och vinna lite fler hockeymatcher.



Åtta mål bakåt på senaste två hemmamatcherna, hur tänker du kring det?

– Ingenting. Tittar vi på målen är det inte så att vi är utspelade utan att målvakterna i våra senaste två matcher inte haft sina bästa dagar.

– Mot Örebro tycker jag att vi skulle vunnit med 5-2. Malmö matchen, om den matchen hade fördelats utefter vad statistiken säger hade Malmö kanske gjort två och vi fyra.

– Det här är sådant som händer ibland, att du släpper in mål som du tycker att vi inte borde ha släppt in. Andra gånger gör du mål där man känner ”Det där förtjänade vi inte”.

– Så här är det ibland och jag har ingen dålig känsla av försvarsspelet. Inte heller för våra målvakter. Det var två matcher där målvakterna inte hade ”stämmet”, men dom har räddat oss i så många andra matcher så ibland får dom också ha en lite tuffare dag på jobbet.



Tre poäng ner till kval, stressar det dig?

– Det är fyra poäng upp till sjätteplatsen. Jag tittar på vårt spel och konstaterar att vi spelar helt okej, men har svårt att få med oss poängen.

– Jag väljer hellre se att vi har fyra poäng upp till sjätteplatsen där Skellefteå ligger på 51 poäng medan vi har 47. Det beror på vilken vinkel man vill ha på artikeln, men jag väljer att titta uppåt.

Kommenterar stjärnans status: ”Vi får se”

I och med skadeläget som är, tittar du på att justera upp truppen innan värvningsfönstret stänger?

– Inte just nu. Vi håller på att få tillbaka spelare. Vi har senaste matcherna haft tre spelare borta. (Axel) Rindell, (Patrik) Norén och Marek (Hrivik). Det är rätt bra utifrån hur det sett ut tidigare när vi kanske haft sex man borta.

– Jag hoppas att vi får fortsätta vara friska. Just här och nu, så länge det inte dyker upp skador som skulle kunna vara för resten av säsongen eller liknande, vill vi främst ha tillbaka alla våra spelare.

– Självklart har vi, precis som alla andra klubbar, koll på saker och ting om något händer. Men det är inte så att vi i pipen sitter och jagar två backar, tre forwards eller något. Vi har kanske inte heller det ekonomiska utrymmer på det sättet. Skulle vi behöva agera finns ändå den möjligheten, men det skulle vara om vi landar in i att vi får en massa skador. Att vi ur det perspektivet behöver göra någonting.

– Man ska också vara medveten om att nu inte KHL är en faktor finns inte den digniteten av spelare som man tror ska kunna komma in och vara en skillnad i SHL. Det skulle i så fall vara att man vill bredda sin trupp, få in en kropp och att man känner sig lite trygg med det.

– Att räkna in en första lina som ska komma in och producera i SHL sista en och en halv månad vet jag inte om det är en framgångsfaktor. Det finns inte heller den typen av spelare.

Lucas Elvenes har ryktats vara klar för Växjö Lakers. Bild: Ronnie Rönnkvist



Lucas Elvenes, Mantas Armalis, Patrik Zackrisson, Patrik Norén, Justin Kloos, Kalle Östman… Det spekuleras mycket kring flertalet av Leksandsspelarna vars kontrakt går ut efter säsongen, men spekulationerna är inget som påverkar Thomas Johanssons jobb.



– Det påverkar ingenting utan är väl som det ska vara? Vi har haft det rätt lugnt i Leksand i och med att vi inte haft så många utgående avtal tidigare. Vi har legat på fem, sex stycken. När vi sedan valt att gå vidare har det i slutändan varit två eller tre.

– Nu sitter vi med betydligt fler så det är inget konstigt att det spekuleras i det. Det finns några som älskar ena typen av spelare och andra som älskar en annan typ av spelare. ”Varför vi inte skriver kvar den spelaren eller gör så med den spelaren…”

– Det är som det ska vara och vad som vi bygger hela vår idrott på. Spekulationer. ”Jag gillar honom, men den gillar jag inte”. Det här är en del av jobbet och inget som påverkar mig åt ena eller andra hållet.



Hur går förhandlingarna med Lucas Elvenes?

– Vi får se vad det landar i.



Vad blir nyckeln om Leksand ska kunna nå slutspel och topp sex?

– Att vi får spela powerplay är en nyckel. Att vi får vara friska under en lite längre tid med de spelare vi har och inte får för många på skadelistan.

– Att vi fortsätter spela som vi gjort senaste tiden där vi valt att fokusera på en mycket bättre offensivt. Skapa mer farliga lägen, vilket vi lyckats med.

– Fortsätter vi på inslagna vägen och adderar att spela lite mer powerplay så kommer det här förhoppningsvis bli jäkligt kul i slutändan.