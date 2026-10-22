Christian Folin närmar sig comeback för Frölunda.

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Frölunda har en diger skadelista för tillfället. Sedan tidigare saknas Patrik Puistola , Tom Nilsson och Oskar Olausson . Den senaste tiden har göteborgarna även fått skador på Samuel Fagemo , Jacob Peterson och Samuel Johannesson där Fagemo blir borta en tid medan Peterson och Johannesson bedöms vara "dag till dag".

Någon som dock närmar sig spel igen är backklippan Christian Folin. Under onsdagen tränade 35-åringen för fullt igen med Frölunda efter att ha missat starten av säsongen med en knäskada.

– Kul ju! De passen som jag kört har varit riktiga pass. Det är roligt att vara med och känna på grabbarna igen, säger Folin till Göteborgs-Posten.

Då siktar Christian Folin på att göra comeback i Frölunda

Christian Folin missade även delar av fjolårssäsongen med en skada och har ännu inte spelat någonting under hösten till följd av en knäoperation. 35-åringen menar att han inte har velat stressa tillbaka utan vill verkligen låta knät läka innan han blir aktuell för spel igen.

Nu är dock backen tillbaka i träning och comebacken närmar sig.

– Nu har det gått bra en tid – så det har varit skönt. Vi tar det fortfarande dag för dag, men vi har satt en bra plan. Den är hemlig, säger han.

Den "hemliga" planen innebär att Christian Folin hoppas kunna vara tillbaka i spel igen efter landslagsuppehållet i november.

– Den här veckan kommer jag inte att spela. De har en plan – och det enda jag kan göra är att få in så många bra träningar som möjligt. Vi kör en utvärdering efter varje träning. Vi mäter hur mycket jag tränar och vad jag gör. Jag får till mig vad jag ska göra och så gör jag det! Jag lyssnar på läkarna och jag får jättebra hjälp. Jag känner att jag får den hjälp jag ska ha – och jag blir guidad på rätt sätt. Det är lätt att vara lite för ivrig, säger Folin till GP.

Frölunda har inlett säsongen med nio vinster på elva matcher och ligger tvåa i SHL , bakom Färjestad , på 25 poäng.