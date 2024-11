Bekräftat: Klingberg lämnar Frölunda

Efter att ha varit både bänkad och petad av Frölunda den senaste tiden så lämnar nu Carl Klingberg.

Parterna går skilda vägar – och i stället väntar spel i finska Ilves för Klingberg.

– Hockeyn fick bestämma, det känns vemodigt, säger Carl Klingberg på Frölundas hemsida.

Carl Klingberg är inte längre en Frölundaspelare. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

2023 så värvades Carl Klingberg hem till Frölunda med stora förväntningar om att han skulle kunna vara en toppforward för SHL-laget.

Men så har det inte blivit och i vårens slutspel så petades Klingberg under uppmärksammade former. Samma sak har därefter hänt under hösten då 33-åringen har varit både bänkad och petad av Frölunda.

Nu står det klart att parterna har enats om att gå skilda vägar och bryta kontraktet.

– Jag är göteborgare och ett stort Frölundafan och tanken var väl att vara här, men det blev inte så, hockeyn fick bestämma. Klart det känns vemodigt, men det kan vara något fint också, säger Calle Klingberg till klubbens hemsida.

Carl Klingberg flyttar till Finland

På knappt en och en halv säsong tillbaka i Frölundatröjan så blev det 19 poäng på 83 matcher för Carl Klingberg.

– För några veckor sedan snackade Calle med oss om vi var beredda att släppa honom om möjligheten dök upp. Nu när det finns ett skarpt alternativ att ta ställning till har vi gått honom till mötes. Vi vill tacka Calle för hans insatser på isen och vi kommer att sakna hans härliga personlighet, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström.

Samtidigt så presenteras Klingberg också av sin nya klubbadress. Han är nämligen klar för spel i Finland då han har skrivit på ett 1+1-kontrakt med Ilves.