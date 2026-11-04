Alcén: "Ska inte sparka någon"

Sportchef Johan Alcén kommer inte sparka någon i tränarstaben.

Det har skett en hel del förändringar sedan landslagsuppehållet började. Växjö Lakers Björn Hellkvist och Linköping HC:s Mattias Zachrisson fick lämna respektive klubbar omedelbart. Brynäs IF har inte heller startat säsongen som planerat. Gävlelaget ligger på elfte plats med samma poäng som Växjö och har inte vunnit en match sedan 15 oktober.

Brynäs sportchef Johan Alcén berättar till Gefle Dagblad om att de inte är nöjda med den senaste tidens resultat.

– Så är det. Det finns ingen, inte jag, inte tränarna, inte spelarna som är nöjda med resultaten så här långt.

Kommunikationen med styrelsen angående förändringar vill han hålla internt men fortsätter förklara att de inte bara kan hoppas att allt löser sig, att de inte kan stå stilla.

"Vi ska inte sparka någon"

Trots att det varit många uddamålsförluster för Brynäs ligger laget tre poäng ovanför kvalstrecket. Alcén tycker laget släpper in för enkla mål i matcherna som gör att de förlorar men är tydlig med att de inte kommer att sparkas någon i tränarstaben.

– Nej, vi ska inte sparka någon.

"Tittar alltid på spelare"

Förändringar har gjorts av tränare Niklas Gällstedt där bland annat tilltänkta spetsforwarden Julien Gauthier var satt som extraspelare i den senaste matchen mot Djurgårdens IF Hockey. Under säsongen har laget även tränat på mycket av det som inte funkat. Bland annat powerplay där Brynäs ligger på tionde plats med 20 procent och Alcén förklarar att de ska göra ändringar där de kan göra skillnad, för att komma ur den sämre trend som laget hamnat i.

Titta på nya spelare att förstärka spelarsidan med görs alltid, och även nu.

– Det är som alltid det. Vi tittar på saker vi kan göra bättre och tittar alltid på spelare, säger Alcén.

Brynäs kommer ställas på prov direkt då man möter Skellefteå AIK direkt efter landslagsuppehållet nästa vecka.