Brynäs bekräftar: "Det är inte aktuellt"

Jeremy Colliton har kopplats ihop med Brynäs-jobbet.

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När det i början av september meddelades att Niklas Gällstedt lämnar Brynäs efter 2026/27-säsongen hade Jeremy Colliton redan öppnat för att kliva in i rollen som ny huvudtränare. Detta trots att han varit en del av New Jersey Devils och NHL så sent som under förra säsongen.

– Jag spelade med Johan Alcén i Mora och jag har också varit hans tränare, så vi har en relation och vi har fortsatt kontakt. Ibland frågar han om spelare som han funderar på att värva, ibland pratar vi om saker som rör kultur och ledarskap eller så utbyter vi bara idéer, har Colliton sagt i en intervju med Expressen.

Nu bekräftar Alcén själv de rykten som florerat om att den tidigare Mora-profilen inte är aktuell.

– Min bild av hans situation är att han inte kommer vara tränare i Europa, säger sporchefen till Gefle Dagblad.

Det vill Brynäs ha: "Kommer aldrig anställa..."

Johan Alcén menar att han och Brynäs är någonstans i mitten av processen av att anställa en ny tränare, men huruvida Jeremy Colliton finns kvar på listan över tänkbara namn vill han inte kommentera.

– Det får man tolka som man vill. Men min bild av situationen är väl att det inte är aktuellt.

– Det är en otroligt viktig rekrytering som inte kommer att avgöras i ett enda samtal, fortsätter han om processen.

Vad vill då Brynäs ha i Gällstedts ersättare? Jo, enligt Alcén är det starkt ledarskap, värme och tydlighet.

– Vi kommer aldrig anställa någon som vill dumpa puck. Utan vi vill bygga vidare på vår fart och spelet med pucken, säger sportchefen.

Niklas Gällstedt hade kontrakt även över 2027/28, men Brynäs godkände utnyttjandet av en klausul. Det gör att parterna nu kommer att gå skidla väger efter denna säsong. En säsong som inletts med 15 poäng på tolv matcher.