Brendan Shinnimin går till attack mot Justin Kloos efter utvisningen.

Foto: Bildbyrån & TV4/Skärmdump

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Linköping vann med 3-2 efter straffläggning mot HV71 .

En uppmärksammad situation inträffade under förlängningsspelet där Justin Kloos blev utvisad för en interference på Brendan Shinnimin. Precis efter att Kloos släppt pucken kolliderar spelarna och domarna bedömde att Kloos tacklade Shinnimin som inte var i närheten av pucken och HV-stjärnan blev därmed utvisad.

Efteråt menade Justin Kloos att det var en billig utvisning.

– Jag vet inte. Jag tycker att det är en vanlig hockeysituation. Om du ska plocka en av oss borde båda åka ut, enligt min åsikt. Jag kanske åkte in i honom lite väl hårt, men det är lite billigt tycker jag. Det kanske är en utvisning enligt regelboken men på sättet som han faller borde nog båda bli utvisade i sådana fall, säger Kloos.

Justin Kloos: "Tacklade inte så hårt som det såg ut"

Tycker du att han filmar i det läget?

– Jag kommer inte säga att det var en filmning till hundra procent men jag tacklade honom inte så hårt som det såg ut. Jag vet vad han försöker göra där, men jag tycker det är en vanlig situation.

Justin Kloos tycker i stället att det handlade mer om en krock än en tackling.

– Jag har pucken och sedan kolliderar vi direkt efter att jag har släppt den. Vi åker bara in i varandra. Jag tycker att det är en situation som man kan släppa, men om det ska vara utvisning borde man plocka båda två.

Brendan Shinnimin rasar: "Jag är trött på det här nu"

Brendan Shinnimin mötte sedan också media efter vinsten mot LHC.

Vad säger du om situationen, Kloos menade att du föll lätt där?

– Nej, jag faller inte alls lätt. Jag har inte pucken och blir tacklad, då är det interference. Det är tydligt i regelboken. Jag vet inte vad jag ska säga... Om man tycker att det är en filmning då är man en jävla idiot. Det är en klockren interference. Om det inte är utvisning kan man titta på alla utvisningar de fick där de faller efter att bara ha fått en lätt klubba på skridskorna.

I slutskedet av matchen skanderade HV-fansen också "filmare, filmare, filmare" mot Brendan Shinnimin.

– Jag är trött på det här nu. När folk inte kan någonting om hockey, då kan de få roa sig med att spekuklera om sånt. Det var roligt att vinna i kväll, det är det vi fokuserar på; att vinna matcher. Sedan kan folk få gå hem och förlora sömn på att tänka på en sådan grej, men i slutändan har vi bara ett jobb och det lyckades vi med i kväll.

Flaskor kastades mot Linköping: "Bara onödigt"

När Brendan Shinnimin, och resten av LHC, åkte av isen kastades det också in föremål på isen.

Var det något du upplevde, att det kastades mot dig?

– Det var några flaskor som flög men i slutändan är det bara en hockeymatch. Alla vill vinna och jag förstår att det blir frustrerat men det där är bara onödigt. Deras fans var väl lacka över att deras lag förlorade men man behöver inte kasta saker mot oss. Nu lägger vi det här bakom oss, det är en ny match i veckan som båda lagen har att se fram emot, avslutar Brendan Shinnimin.