Värvningskuppen: Snor sportchefen från konkurrenten

HV71 har hittat sin nya general manager.

Via sin hemsida meddelar klubben att man gjort klart med Björn Liljander – som lämnar Malmö trots två år kvar på kontraktet.

– Det känns väldigt inspirerande att få möjligheten att komma till HV71 som är en anrik förening, säger Liljander.

Björn Liljander blir ny general manager i HV71. Foto: Bildbyrån (Montage)

Tidigare i höstas stod det klart att Chris Abbott skulle lämna HV71 för ett NHL-jobb inom Carolina Hurricanes organisation. Sedan dess har klubben letat en ersättare – som man nu har hittat.

Från Malmö hämtas sportchefen Björn Liljander in till HV71, där han per omgående tillträder tjänsten som general manager där han under den närmaste tiden kommer att få en överlämning från nuvarande general managern Chris Abbott.

– Vi har jobbat under hela hösten med rekryteringen för en ny general manager i HV71 och Björn har imponerat under hela processen. Han uppfyller alla de kraven vi satte upp för tjänsten och har från första dagen visat att han verkligen vill komma till HV71. Han är en modern ledare med ett stort hockeykunnande och vi är glada att kunna presentera detta idag, säger klubbdirektören Richard Nylin till HV71:s hemsida.

Malmös ordförande: “Naturligtvis tråkigt”

Liljander gör flytten till Jönköping trots att han hade två år kvar på kontraktet med Malmö.

– Det är naturligtvis tråkigt att Björn valt att lämna Malmö Redhawks redan nu. Vi tackar Björn för hans tid i Redhawks och för det han gjort för klubben. Vi önskar honom lycka till i framtiden, säger Malmös ordförande Mats Larsson till klubbens hemsida.

Björn Liljanders kontrakt med HV71 sträcker sig över tre säsonger.

– Det känns väldigt inspirerande att få möjligheten att komma till HV71 som är en anrik förening. Jag ser fram emot att börja arbetet med både herr, dam och juniorverksamheten. HV71 har en bra plattform att stå på och nu ska vi ta nästa steg tillsammans, säger Liljander.