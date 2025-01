Backens otur fortsätter: ”Blir borta ett tag”

Timrå IKs Didrik Strömberg, som kämpat med en långdragen sjukdom, skadades under andra matchen tillbaka efter sitt uppehåll. Frånvarolistan blir allt längre på backsidan i Timrå, något som assisterande tränaren Lasse Marklund uttalar sig om efter träningen i tisdags.

— Nu när ”Didde” gick sönder så blir det lite tunt, säger han i en intervju med Sundsvalls Tidning.

Didrik Strömbergs otur fortsätter.

Timrå har under en längre tid haft flera backar som saknats från både match och spel. När en av backarna, Didrik Strömberg, äntligen skulle komma tillbaka hoppades man att detta var första steget i rätt riktning. Strömberg hade varit borta efter att ha kämpat med en långdragen sjukdom men var tillbaka i spel i matchen mot Malmö i torsdags.



Däremot skulle lyckan inte vara då Timrå-backen Linus Nässén fick kliva av i samma match och saknades i lördagsmatchen mot Linköping. Problematiken fortsatte på lördagsmatchen också då Didrik Strömberg åkte på en smäll och blev tvungen att kliva av isen. I en intervju med ST ger Timrås assisterande tränare Lasse Marklund sina kommentarer kring situationen.



— Det är klart att det blir kännbart om man måste hålla på så här under en längre period. Just nu pallar de med det, grabbarna, men det får inte hålla på för länge, då kommer det att bli slitsamt, säger Marklund.



Timrås skadelista blev i och med Didrik Strömbergs smäll även längre då backarna Tim Erixon och Emil Melander har varit borta sedan länge. Även Simon Forsmark har missat de två senaste matcherna. Enligt Lasse Marklund har Timrå ändå kunnat hålla ihop spelet ganska bra. Däremot börjar det nu bli glest på backfronten i Timrå.



— Det är väldigt tunt på backfronten. Nu kom Nässén tillbaka och sedan har vi Simon som vi inte riktigt vet hur långt borta han är. Nu när ”Didde” gick sönder så blir det lite tunt, säger Marklund till ST efter tisdagens träning.

Under matchen mot Linköping klämdes Didrik Strömberg mellan två spelare vilket ledde till att han klev av isen utan att återvända. Det blev senare klart att Strömberg drabbats av en fraktur och inte kommer vara med på träningar eller matcher under en längre tid.



— Jag tror att han opereras i dag, så han blir ju borta ett tag.



Det som väntar Timrå på torsdag är en match mot tabell-fyran Frölunda. Timrå har i nuläget två poäng mer, men har under säsongen förlorat båda sina matcher mot Frölunda. Det kommer bli en tuff kamp om tredjeplatsen. Efter den matchen har Timrå fyra till innan laget får ett välbehövligt uppehåll.



— Efter uppehållet går det tätt på innan serien är slut. Uppehållet kommer bra, men det är ändå fem matcher som vi ska avverka innan det, säger Marklund.