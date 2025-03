Jättetalangen historisk – bäst genom tiderna

Axel Sandin Pellikka skriver ny SHL-historia.

Med sin fullträff i segern mot Brynäs har han nu gjort flest mål någonsin av en juniorback.

– Det är häftigt, extra kul att det blev matchvinnande också, säger Sandin Pellikka till TV4 efteråt.

Axel Sandin Pellikka har gjort fler mål än någon annan juniorback i SHL:s historia.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Ända sedan sin första match för Skellefteå AIK har Axel Sandin Pellikka varit ett fenomen på SHL-nivå.

Under lördagen klev han fram och blev hjälten i Skellefteås 2-1-seger borta mot Brynäs. Han prickade då in sitt tolfte mål den här säsongen och 24:e mål i SHL-karriären – och skriver därmed in sig i historieböckerna.

19-åringen från Gällivare, som fyller 20 år i samband med SHL:s sista omgång på tisdag, har nu gjort flest mål någonsin av en juniorback, både under en och samma säsong samt genom tiderna. Med tolv mål den här säsongen passerat han både Nils Lundkvist och Tomas Jonsson som hade gjort elva mål under en och samma säsong. Sandin Pellikkas 24 mål gör att han också går förbi Tomas Jonssons 23 fullträffar som junior och ”ASP” är nu bäst genom tiderna.

Axel Sandin Pellikka om rekorden. ”Häftigt”

Efter segern mot Brynäs sparade han också segerpucken.

– Det var väl något form av rekord som jag slog. Det är häftigt. Man har haft lite studsar emot sig och missat några öppna mål och nu får man trycka dit en isare. Den satt rätt fint och att det blev matchvinnande också är extra kul, säger talangen till TV4.

Axel Sandin Pellikka är inte riktigt uppe på rekordnivå när det kommer till poäng, men han är inte långt ifrån. Sandin Pellikka har gjort 28 poäng den här säsongen vilket är delat näst bäst tillsammans med Moritz Sedier. Bara Nils Lundkvist är bättre med sina 31 poäng säsongen 2019/20. Totalt har Skellefteåbacken gjort 51 poäng i sin karriär och bara Tomas Jonsson är bättre bland juniorbackar i SHL genom tiderna då han gjorde 53 poäng innan sin 20:e födelsedag.