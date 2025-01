Återkomsten får vänta – stjärnan har blivit sjuk

I tisdags blev det klart att Växjö skulle få förstärkning av Marcus Sylvegård.

Egentligen skulle forwarden redan vara redo för spel för matchen mot MoDo i kväll.

Enligt uppgifter från Smålandsposten har Sylvegård dock blivit sjuk vilket gör att comebacken får vänta.

Marcus Sylvegård har blivit sjuk och missar första matchen tillbaka i växjötröjan. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

I tisdags kom det glädjande beskedet att Marcus Sylvegård ska komma tillbaka till Växjö. Sylvegård lämnade Växjö för för Springfield Thunderbirds i AHL inför denna säsong. I Thunderbirds har forwarden gjort tio mål och elva assist på sina 35 matcher.



Växjö såg fram emot att ha med Sylvegård i laget direkt, men återkomsten får vänta lite för stjärnan, som inte var med på morgonvärmningen inför kvällens match.



– ”Mackan” är sjuk och kommer tyvärr inte spela mot Modo, säger Växjös huvudtränare Jörgen Jönsson till SMP.



Sylvegård har alltså inte tränat med laget än och får göra det när han blir bättre. I nuläget är det oklart när Sylvegård blir redo för spel och får göra sin comeback i växjötröjan.

Nästan full trupp för Jönsson

Förutom Sylvegård kommer enbart Felix Robert missa bortamatchen mot MoDo. Även där är det inte klart hur länge Robert kommer vara borta. Jönsson känner sig ändå hoppfull inför kvällens match.



– Vi åker till Ö-vik med två målvakter, sju backar och tolv forwards. Alla är pigga och jag är riktigt pigg. Kul med morgonvärmning och den kändes avslappnad. Vi hittade ett bra go inför dagen, säger Jönsson till tidningen.



Även om Jönnson känner sig optimistisk vet han att kvällens match kommer bli en utmaning. Precis som Växjö är MoDo formstarka just nu.Växjö säkrade sjätte platsen i tabellen under förra omgången men det förblir väldigt jämnt. Det är nämligen bara två poäng ner till Örebro, Skellefteå och Malmö.