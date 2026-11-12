Sänkte Koblar – fick matchstraff: "Inte trevligt"

Luc Koblar åkte på en tung smäll mot LHC.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Rögles Tinus Luc Koblar kom undan med nöd och näppe sent i torsdagens storförlust mot Linköping. Hemmalagets Arvid Degerstedt kom in snett i en situation med runt sju minuter kvar att spela, och inom kort var läkare framme för att kolla till 19-åringen.

Domarna höjde sin arm direkt, och på reprisen gick det att se en tydlig knätackling.

– Vi hoppas att det har gått okej. Det såg inte så trevligt ut. I det här skedet med LHC i en fyramålsledning är den där tacklingen inte så rolig att se vare sig Rögle eller Degerstedt i det här fallet, sa TV4:s kommentator Peter Backe i sändningen.

Till slut slog man fast matchstraffet för Degerstedt, innan Zion Nybeck skrev historia för LHC med 9–4-målet. Aldrig tidigare har "Cluben" gjort så många mål i en SHL-match.

Det återstår att se om Degerstedt anmäls och riskerar ytterligare bestraffning. Tinus Luc Koblar kunde fortsätta spela.

Linköping – Rögle: 9–4 (4–1, 2–2, 3–1)

Linköping: Vrana, Hofbauer (2), Krantz, Elie (3), Degerstedt, Nybeck.

Rögle: Horky, Luc Koblar, Kellman, Friedman.

