Klart: Förlänger med Luleå

Roger Kyrö och Antti Alamäki blir kvar i Luleå.

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Roger Kyrö och Antti Alamäki blir Luleå Hockey trogna.

Via sin hemsida meddelar SHL -klubben att de assisterande tränarna har förlängt sina avtal fram till våren 2030.

- Det känns jättebra att vi kunde förlänga med både Alamäki och Kyrö, vilket ger oss goda möjligheter att börja bygga kontinuitet på ledarsidan igen efter att vi tagit in två nya tränare i Hall och Arlbrandt inför den här säsongen, säger general managern Ulf Engman.

Gör sin tionde raka säsong i Luleå

Kyrö har varit assisterande tränare i Luleå sedan säsongen 2017/18 och har tidigare haft huvudansvaret i klubben tillsammans med Roger Rönnberg under tre säsonger mellan 2007/08 och 2009/10.

- Det känns oerhört kul att få fortsätta jobba i Luleå Hockey – en fantastiskt fin förening som jag trivs väldigt bra i och som jag har tillhört under en längre tid nu. Det känns som att föreningen hela tiden utvecklas i rätt riktning och då är det spännande att vara med, säger Kyrö.

Tog klivet upp via juniorlagen

Alamäki hämtades in till Luleås juniororganisation 2018 och tog 2022 klivet upp till SHL-laget som assisterande tränare.

- Känslan är att vi kompletterar varandra på ett jättebra sätt i tränarstaben och det skall bli väldigt roligt att fortsätta att jobba tillsammans, allt för att vi som lag skall bli bättre och att vi skall kunna vinna match efter match inför Sveriges bästa fans, säger Alamäki.

Sedan tidigare har Luleå kontrakt med huvudtränaren Dennis Hall samt assisterande tränaren Pär Arlbrandt fram till 2029.