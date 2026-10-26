Anton Levtchi har lämnat Sverige efter skadan.

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Det var tidigare under måndagen som ett tungt besked om Anton Levtchi kom från Luleå . Den finske SHL-stjärnans fot hade hamnat i kläm under helgens möte med Djurgården, och klubbens fysansvarige bekräftade att magnetröntgenundersökning väntade i början av veckan.

– Vi måste avvakta svaret från den innan vi kan säga något mer, sa Mattias Waaranperä till NSD.

Nu rapporterar också tidningen att den 30-årige forwarden åkt hem till Finland för att få sin skada undersökt. Detta då det hade tagit längre tid att genomföra en sådan undersökning här i Sverige.

– Jag känner med honom och han är en viktig del av vår kedja och det här laget, så jag hoppas att han inte blir borta alltför länge, säger Joona Koppanen till NSD efter måndagens träning.

Levtchi har hittills stått för nio poäng (2+7) på tolv matcher och är med det poängbäst i Luleå tillsammans med just Koppanen.

Puustinen och Gustafsson på väg tillbaka?

Precis som Levtchi saknades samtidigt Otto Leskinen, Markus Nurmi och Pontus Själin under Luleås måndagsträning. Det gjorde dock inte Valtteri Puustinen och Erik Gustafsson. Huruvida de spelar på torsdag mot Björklöven är inte klart, menar NSD.

"Över förväntan", säger Gustafsson om hur det kändes efter nio missade matcher.

– Det kändes bra. Så jag tror att jag kommer kunna gå för fullt i morgon. Det är bara att hoppas att det känns tillräckligt bra för att kunna spela på torsdag, säger samtidigt Puustinen.