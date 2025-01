Har missat hela säsongen: ”Ser ljuset i tunneln”

Anton Johannesson har inte spelat en match sedan i mars 2024, och under hela Brynäs succéartade säsong har han saknats på is. Nu berättar han om skadan som hållit honom borta från spel, och den långa vägen i jakten på en comeback.

– Det har varit tufft mentalt. Man håller ju på med det här för att få spela matcher, säger han till hockeysverige.se.

Anton Johannesson. Foto: Bildbyrån (Collage)

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Dagen efter Brynäs 4-1-seger borta mot Örebro står ett frivilligt ispass på agendan. Assisterande tränare Ove Molin får med sig två målvakter och sju, åtta spelare ut på isen. Resten av truppen valde att stanna i gymmet.

Bland dem återfanns Anton Johannesson. Men det har ju, tyvärr, blivit hans vardag.

Juniorlandslagsmeriterade Anton Johannesson värvades till Brynäs inför förra säsongen efter att ha gjort succé med HC Dalen i HockeyEttan. Han fick ihop 28 hockeyallsvenska matcher i Brynäströjan, men gjorde sin sista match för säsongen redan den sjätte mars när Västervik stod för motståndet i den allsvenska avslutningsmatchen. Han fick sen också spela en match med J20-laget den 16:e mars. Och det är senaste gången vi fått se backen spela ishockey över huvud taget. Sedan dess har han inte spelat. Anledningen? Ett ingrepp i foten.

– Vi behövde göra ett ingrepp. Det var nödvändigt. Varför det var det – det vet jag inte. Men jag kör rehab på gymmet och jobbar på så bra jag kan, säger Anton Johannesson till hockeysverige.se.

Bara några meter ifrån honom ser han Linus Ölund, Charles-Édouard D’Astous, Theo Lindstein och några övriga drillas av tränare Molin.

– Jag är jättesugen på att vara på is igen. Det var ganska längesen, säger han med en suck.

– Det har varit en tuff höst och vinter för egen del. Men jag har fått jobba på med off ice-träningen…Det kommer bli riktigt kul att få gå på is igen. När det nu blir.

Hur långt borta är det?

– Nu är jag närmare att kunna gå på is än jag varit sedan vi drog igång det här. Så nu börjar jag se ljuset i tunneln. Jag tror det är ett par veckor kvar innan jag åtminstone kan känna på isen.

Anton Johannesson om skadan

Det här är inte första gången skador bromsat upp hans karriär. Säsongen 20/21, när han tillhörde HV71, spelade han exempelvis inte en enda match. Och att tiden utanför isen varit tuff hymlar den 22-årige backen inte om.

Men allt har inte varit negativt, menar han.

– Det är klart att det varit tufft mentalt. Man håller ju på med det här för att få spela matcher. Men man får försöka se det positivt och tänka långsiktigt. Jag har jobbat mycket med det mentala under den här perioden, och jag har nog aldrig varit i så bra fysisk form som jag är nu. Det kommer jag ha nytta av sen.

Foto: Bildbyrån.

Tänker man något på det du gått igenom tidigare också? Det är ju inte första gången du tvingas avstå från att spela hockey under en längre tid.

– Det händer väl kanske ibland att man tänker på det. Men man får försöka blicka framåt. Det som hänt tidigare kan man inte göra något åt, ändå.

Inför säsongen sade Brynäs sportchef Johan Alcén att planen var att låna ut Johannesson, men den skadade foten har naturligtvis satt stopp för det. Och faktum är att Johannesson själv inte vet hur hans hockeyframtid ser ut när han är tillbaka.

– Jag har ingen aning. Det enda fokuset jag är nu är att komma tillbaka och kunna träna och spela hockey.

Har det funnits någon oro för att du inte ska kunna komma tillbaka?

– Nej då, det har det inte. Jag har bara inte kunnat veta när. Men det får ta den tid det tar.

Johannesson om Brynäs succé

Anton Johannesson har från sidan om fått se Brynäs gå fram som en sällsynt ångvält i både HockeyAllsvenskan och SHL. De vann 22 av de 23 sista matcherna i HockeyAllsvenskan, slutspelet inräknat, och i SHL har de ryckt åt sig en sexpoängsledning med 14 poäng kvar att spela.

Hur har det varit, att vara med men ändå inte riktigt vara med?

– Ja, lite så har det ju varit. Men det har varit jätteroligt. Och även fast jag inte är med tror jag ändå att jag lär mig saker av att vara här. Många i laget har haft väldigt bra karriärer, och att få se hur de är och lära sig hur proffsiga de är i vardagen…Det och den tajta grupp vi har, sammanhållningen vi har, kommer man kunna ha nytta av även fast jag inte varit med på isen.

– Det går att inspireras och ta med sig saker ändå.

Är det sammanhållningen som varit nyckeln till succén, tror du?

– Det är en stor del i alla fall. Men vi har en bra ledarstab som satt ett sätt hur vi ska vara och hur vi ska spela också. Allting är väldigt tydligt och alla vet vad som krävs varje dag. Alla vet vad de ska göra, alla chippar in, alla ställer krav på varandra.

– Sen är det klart att allt i vardagen underlättas av att man vinner matcher också. Då kommer självförtroendet. Men de har ju också förtjänat att vinna de här matcherna.

Det är bara 14 matcher kvar nu… Och ni leder serien med sex poäng.

– Ja, säsongen har gått fort, haha. Men vi får inte blicka för långt fram. Vi får ta det match för match, vara här och nu och vara ödmjuka. Fortsätter vi jobba på så…då kan det bli en rolig vår, avslutar Anton Johannesson.

Brynäs möter ikväll Frölunda på hemmaplan.