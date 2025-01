Ängslan i Leksand: ”Förstår folks oro”

Leksands IF förlorade matchen mot Skellefteå i tisdags. I och med den nedåtgående trenden som Leksand har varit i under en längre period, har laget satt sig i ett svårt läge. Nu ska man ta sig an bottenkonkurrenten HV71 i två matcher i följd.

— Vi har satt oss i en prekär situation, säger Jon Knuts till Falu-Kuriren.

Jon Knuts tror att laget kan komma tillbaka på vinnande spåret. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

Leksand förlorade mot Skellefteå och har nu bara tagit fem poäng på fem matcher. Nu ska man ställas mot jumbon HV71. Tabellen är dock väldigt jämn, så det skiljer bara tre poäng mellan lagen. I kväll och på lördag ska totalt sex poäng fördelas när Leksand och HV möter varandra två matcher i rad.



Leksands Jon Knuts tycker att laget har alla förutsättningar för att kunna vinna sina matcher. Däremot menar han att de sätter sig själva i dåliga situationer vilket ofta resulterar i att motståndarlaget får momentum och powerplay.



— Vi är inne på att vi inte får ihop 60 bra minuter. Det har varit vår akilleshäl hela säsongen. Det är ett gäng där inne som gör okej saker i mångt och mycket men inte får med sig resultaten, säger Knuts till Falu Kuriren.



För att bryta den negativa trenden menar Knuts att laget måste börja göra de enkla och små grejerna. Han tycker att laget spelar för omständigt. Dessutom behöver Leksand dra ner på sina onödiga utvisningar, berättar Knuts.

Knuts lugnande besked till fansen

Knuts är övertygad om att Leksand kan vända på det här. Han förstår att supportrarnas oro kring kvalspel växer men känner sig ändå optimistiskt angående Leksands framtid.



— Vi har satt oss i en prekär situation. Vi vet hur vi ligger till, men det är prestationerna som ska göra det. Åker du ut och är utspelad i varje match, som jag också har varit med om i den här föreningen, då är det inte mycket att göra åt, då är det att bara att rikta in sig på kval. Just nu är vi absolut inte utspelade, vi är absolut inte i någon kris, säger Knuts till tidningen.



Även om det är ett pressat läge tycker Knuts att det är kul att spela sådana matcher. Med detta syftar han på det som väntar Leksand härnäst. Enligt Knuts blir poängen viktigare i matcherna mot bottenkonkurrenterna än topplagen.



Varje mål och poäng har en större betydelse för läget i tabellen. Knuts berättar att det är en kombination av tjusning och skräck samtidigt.