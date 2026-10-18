Forwarden blev petad: "Det var ingen skada"

Andro Kaderli sattes åt sidan av Hermansson.

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– Första perioden är de lite vassare, vi klarar inte riktigt av att få fast pucken offensivt.

– Vi klarar det bättre i andra perioden, och då skapar vi också lite bättre chanser.

Där hamnar Daniel Hermanssons analys när han, för Norran, ger sin syn på lördagens 2–3-förlust mot Frölunda. Kanske speglar det också det beslut som fjolårets guldtränare tog under den andra halvan av matchen.

Andro Kaderli, värvad från Leksand inför säsongen, inledde på tolv forwards, men han blev nedpetad och bänkad under just sista delen av strafförlusten. Plötsligt hamnade forwarden som brukar ligga på runt tio minuter per match nere på 5:24.

Bekräftar: " Viggo gjorde några bra byten"

För Norran bekräftar också Hermansson att det var en ren petning.

– Det var ingen skada. Jag tyckte att Viggo (Nordlund) kom in och gjorde några bra byten. Han gjorde en bra forecheck som gjorde att vi fick ett långt anfall och han var väl lit mer värd speltid, säger han till tidningen.

Kaderli skrev på ett avtal till 2028 med mästarna – trots att han endast gjort en hel säsong i SHL. Då stannade den nu 21-årige forwarden på 13 poäng över 53 matcher.