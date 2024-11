Klubbdirektören lämnar Leksand: “Inget dramatiskt”

Andreas Hedbom slutar som klubbdirektör och VD för Leksands IF.

Efter sex år så kommer han nu att lämna sin tjänst till månadsskiftet.

– Beslutet är helt och hållet mitt och egentligen inget dramatiskt, säger Hedbom på klubbens hemsida.

Andreas Hedbom lämnar Leksands IF vid månadsskiftet. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Efter sex år på posten så kommer Andreas Hedbom att sluta som klubbdirektör/VD för Leksands IF.

Hedbom har varit med på Leksands resa från HockeyAllsvenskan till SHL samt etableringen i toppligan, men även haft prövningar som under coronapandemin. Nu lämnar han föreningen och kommer att söka sig vidare vid månadsskiftet.

– Att sitta på den här positionen i sex år är en väldigt lång tid och där föreningen befinner sig just nu känns det som ett bra läge och bra tajming för mig att lämna över till någon annan. Jag har haft väldigt bra diskussioner tillsammans med styrelsen och det här är ett beslut som vuxit fram den senaste tiden. Beslutet är helt och hållet mitt och egentligen inget dramatiskt, säger Andreas Hedbom.

Styrelsen menar att de respekterar Hedboms beslut.

– Vi vill passa på att tacka Andreas för det jobb han lagt ner för Leksands IF under de senaste sex åren och samtidigt även önska honom all lycka in i framtiden, säger Leksands ordförande Andreas Gärdsback.

Tills vidare kommer Peter Wiklund att bli interim-VD för Leksands IF medan klubben inleder rekryteringsprocessen i sökandet efter en ny VD.

– Jag ser det här som en väldigt spännande utmaning och när jag fick frågan kände jag med mitt stora Leksandshjärta att det här ställer jag gärna upp på, säger Peter Wiklund.