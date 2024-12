Svaret om PWHL: “Tänker faktiskt inte alls på det”

Viktorie Švejdová har sedan hon kom till SDHL varit en av ligans bästa målvakter. Precis som många andra i ligan är hon aktuell för spel i PWHL – men just nu finns det inga planer på en flytt till Nordamerika.

– Just nu är det inget jag önskar eller haft chansen att spela i, berättar tjeckiskan för Hockeysverige.se.

Foto: Bildbyrån och Ronnie Rönnkvist.

Viktorie Svejdova i HV71.

JÖNKÖPING (Hockeysverige.se)



Viktorie Švejdová kom till Sverige och MoDo från Tjeckien 2017. 2022 skev hon på för SDE, men inför den här säsongen har den tjeckiska VM och OS-målvakten representerat HV71. Även om Viktorie Švejdová till och från storspelat har det gått tungt för hennes HV71 som just nu ligger på kvalplats.



– Det var flera saker som gjorde att jag valde att flytta hit till HV71. Jag ville ha bättre utvecklingsmöjligheter. Förutsättningarna som fanns i SDE kändes inte som dom bästa för mig just nu, berättar Viktorie Švejdová för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tycker att det var väldigt bra under de två åren jag var i SDE och är väldigt tacksam över att ha fått spela där. Men jag kände att det var dags att ta mig vidare och prova något nytt.



Hur ser du idag tillbaka på tiden i SDE?

– Den var bra. Visst var det lite andra förutsättningar än man har i andra klubbarna, men vi hade en bra familjär känsla. Jag trivdes väldigt bra där och kan inte säga ett dåligt ord om SDE. Bara bra minnen och kul, men det var dags att ta mig vidare.

– Jag tycker också att SDE verkligen gör det riktigt bra utifrån förutsättningarna klubben har.



Vad kan du sakna med att bo i Stockholm?

– Framför allt mina vänner och jag saknar tjejerna från SDE mycket. Annars är det inte så mycket.

– Jag måste säga att jag inte gillar stora städer. Då känns det betydligt mysigare för mig att bo i Jönköping som är lagom stort.

– Hemma i Tjeckien bodde jag Liberec. Det är ungefär lika stort som Jönköping, så därför passar jag lite bättre här, säger Švejdová med ett skratt.

Viktorie Švejdová lämnade SDE

HV71 har idag fyra isytor och, som Viktorie Švejdová säger, helt andra förutsättningar än SDE och Enebybergs IP.



– Det är perfekt här. Jag kan gå på is eller träna i gymmet när som. Förutsättningarna vi har här skulle jag säga är bästa i ligan. Det är såklart också något man vill ha. Vi har fina omklädningsrum och allt runtomkring är perfekt. Jag har ingenting att klaga på.

– Här i HV71 kan vi hänga på hallen mycket eftersom det finns cafeteria och lite annat här. Det gör att vi har en trevlig miljö.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Den tjeckiska landslagsmålvakten bytte Stockholm mot Jönköping.

Har du utvecklats mycket som målvakt genom att få dom här förutsättningarna?

– Ja, det tycker jag. Mitt första intryck när jag kom hit, vilket jag också sa till tjejerna, var att det nästan är omöjligt att inte utvecklas här eftersom det är så bra strukturerat.

– Dessutom har vi bra tränare. En bra målvaktstränare i David Elmgren och en skillscoach i Kris Beech, så det går nästan inte att inte utvecklas här.



Viktorie Švejdová har så här långt spelat 16 matcher i SDHL med HV71 och har 89.8 i räddningsprocent.



– I början var det lite upp och ner. Första två månaderna var lite svårare för mig eftersom det såklart var en stor omställning. Dessutom började på Universitetet.

– Det var många nya saker som hände i mitt liv och det tog lite tid innan jag kunde ”sit down” och känna efter lite. Början var lite kaos, men det har blivit bättre och bättre för varje match och jag skulle säga att jag är nöjd.

HV71 går tungt – ligger på kvalplats

Hur ser du på lagets prestation så här långt?

– Jag tycker att den också blivit bättre och bättre för varje match. Visst, vi ligger inte på den plats i tabellen som vi önskat oss. Jag tycker att vi har en så mycket större potential än vad vi hittills har presterat.

– Vi har haft många skador och sjukdomar så det har varit jobbigt under säsongens gång. Nästan lite olyckligt. Jag tycker att vi kommit tillbaka på rätt spår och senaste tio matcherna har vi spelat riktigt bra. Nu gäller det bara att fortsätta med det.



Har ni en väldigt tunn trupp med tanke på att ni är sårbara om ni får några skador?

– Svårt att svara på, men Jessica Adolfsson lämnade oss på backsidan. Det var såklart en bra spelare som är saknad. På forwardssidan har vi haft några skador.

– Klart att vi kunnat ha en lite större trupp, men jag tycker ändå att vi spelat bra utifrån förutsättningarna vi hade just då.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Svejdova är en av SDHL:s toppmålvakter.

Vad fattas för att vara ett topp fyra-lag?

– Vi är inte så konsekventa i våra prestationer. Jag tycker att det är det enda. Tittar vi på våra träningar och även matcher så har vi spelare med en extremt stor potential.

– Kennedy Bobyck är den snabbaste spelaren i hela ligan. Dessutom har vi många tjejer som skjuter bra. Starka backar…

– Vi har inte presterat alla samtidigt när det är match. Oftast har det varit individuella prestationer. Det är något vi måste förbättra framöver.



Hur stressad är gruppen över att ni idag ligger på kvalplats?

– Jag tror inte att vi är stressade över det och vi ska inte heller kolla så mycket på det. Klart att vi vill komma upp i tabellen och ha en bra placering, men jag tror inte att det är nyttigt att lägga en för stor press på sig.

– Vi ska ta det som det kommer och i varje match är det ”all in” oavsett om vi ligger först eller sist.

Viktorie Švejdová om PWHL

Som målvaktskollega i HV71 har Viktorie Švejdová Lina Van Noort.



– Jag är väldigt nöjd och tycker att samarbetet har fungerat hur bra som helst. Vi har inte haft några problem och Lina är en väldigt hårt jobbande person.

– Vi driver varandra framåt på träningarna och det blir mycket konkurrens, vilket är roligt, och är allt man kan önska sig som målvakt. Mycket tävling och vi har stått ganska jämt antal matcher.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Lina Van Noort – målvaktskollegan i HV71.

PWHL har startat upp i USA och Kanada, en liga som drar mycket folk och ett stort intresse. Damhockeyns NHL, som många uttrycker det. Men just nu är inte spel där borta något Viktorie Švejdová funderar speciellt mycket på.



– Jag tänker faktiskt inte alls på det. Det är jättespännande att följa PWHL och det är en väldigt bra liga med bra spelare.

– Just nu är det inget jag önskar eller haft chansen att spela i. Nu ska man aldrig säga aldrig och NHL är målet för varje herrspelare. PWHL skulle jag säga är samma sak för oss tjejer, så kanske i framtiden, men just nu är jag väldigt nöjd med att vara i HV71.

– Om det blir annorlunda nästa säsong så skulle jag bara bli glad, men jag trivs här och är väldigt nöjd med Sverige och SDHL, avslutar Viktorie Švejdová