HV-stjärnan sänkte LHC – igen

Det blev en tät och dramatisk SDHL-sammandrabbning när Linköping HC tog emot HV71 i Saab Arena under söndagen. Till slut var det gästerna från Jönköping som kunde resa hem med samtliga tre poäng efter en 2–1-seger.

Det var också HV71 som fick en drömstart på matchen när Thea Johansson spräckte nollan redan efter två och en halv minuts spel, framspelad av Justine Leanne Reyes. Linköping åt sig dock in i matchen och fick utdelning i den andra perioden. Efter 24.52 kvitterade Nicole Andersson till 1–1.

I den tredje perioden var det återigen gästerna som nätade. Matchklockan stod på 48.55 när Thea Johansson klev fram på nytt och sköt sitt andra mål för dagen, återigen assisterad av Reyes.

LHC satsade allt på ett kort i slutminuterna och tog ut målvakten Ebba Svensson Träff för att skapa tryck. Trots att HV71 drog på sig en utvisning med ett par sekunder kvar lyckades hemmalaget inte få in någon kvittering. Stephanie Neatby i HV71-målet storspelade och stoppade 30 av 31 skott, vilket berövad Linköping på poäng inför de 278 åskådarna i Linköping.

Även i säsongens tidigare möte med LHC, 12 september, klev Thea Johansson fram som hjälte. Då med ett mål och två assist i en 3–2-seger.

Linköping HC – HV71: 1–2 (0–1, 1–0, 0–1)

Linköping: Nicole Andersson.

HV71: Thea Johansson (2).

Skott: 31–30 (5–14, 17–6, 9–10).

Publik: 278.