Skyttedrottningen är tillbaka i SDHL

Senast var hon en av SDHL:s målfarligaste spelare.

Nu är Sarah Bujold tillbaka i Sverige i och med en flytt till Luleå.

– Jag ser verkligen fram emot att bli en del av Luleå Hockey – som är en organisation av högsta klass och som har en stark vinnarkultur, säger 28-åringen.

Sarah Bujold i HV71 2021. Foto: Bildbyrån/Avdo Bilkanovic.

Luleå får in en rejäl forwardsförstärkning inför fortsättningen av SDHL. Sarah Bujold, som så sent som 2021/22 gjorde 20 mål för HV71, ansluter efter ett år i PWHL.



– Det känns väldigt bra att vi kommit överens med Sarah om ett kontrakt för resten av den här säsongen. Hon är en erkänt skicklig och poängstark spelare som jobbar hårt över hela isen. Och vi vet att hon kommer passa in perfekt i Vårat Gäng utifrån hur jobbig hon har varit att möta som motståndare under sin förra sejour i SDHL, säger sportchefen Oskar Häggström på lagets sajt.



Bujold har utöver det där året i HV71, då hon slutade sjua i skytteligan, gjort två år i Djurgården. Senast kommer hon som sagt från den amerikanska proffsligan PWHL, men där landade produktionen endast på tre mål och en assist över 21 matcher.



– Under mina tre tidigare säsonger i Sverige trivdes jag väldigt bra. SDHL är en riktigt bra liga, supportrarna är passionerade och kulturen inspirerande, så det känns väldigt bra att jag fått möjligheten att återvända igen, säger hon själv.