Sohrner avgjorde – viktiga poäng till SDE

Olivia Sohrner sköt SDE till en viktig seger mot HV71. Foto: Caisa Rasmussen / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

Det blev en jämn och tät tillställning i Enebybergs Ishall när SDE tog emot HV71 på fredagskvällen. Hemmalaget drog till slut det längsta strået och vann med 2–1 efter att Olivia Sohrner gjort det avgörande målet i den tredje perioden.

SDE fick en drömstart på matchen när Emmi Juusela gav laget ledningen efter drygt fem minuter, framspelad av Laurence Frenette och Anna Brenkle. HV71 jagade en kvittering och fick utdelning i den andra perioden. Jade Arnone satte 1–1 i powerplay efter 36.53, med Ekaterina Pelowich som framspelare.

Avgörandet kom i stället tidigt i den tredje perioden. Efter 47.33 hittade Anna Brenkle fram till Olivia Sohrner, som satte 2–1 och gav SDE ledningen för andra gången i matchen.

HV71 försökte få till en kvittering i slutminuterna, men SDE höll undan. Målvakten Emma Söderberg stod för 21 räddningar på 22 skott och noterades för en räddningsprocent på 95,45.

Resultatet innebär att SDE nu har 13 poäng, lika många som HV71, men med en match mindre spelad. HV71 ligger kvar på fjärde plats medan SDE är femma i tabellen.